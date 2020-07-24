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  4. Son dakika: ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldı

Son dakika: ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2020 21:24 | Son Güncelleme

Halkbank, ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını bildirdi.

Son dakika: ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldı

Halkbank'tan yapılan açıklamada "Müştekilerin bir kısmının dahil olduğu, benzer davalar geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldı, başarısızlıkla sonuçlandı" denildi.

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