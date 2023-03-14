SON DAKİKA: ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları için tahminler peş peşe geldi! 100 dolarlık revizyon… Hamle sırası Fed’in

Son dakika: Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrasında altın fiyatları 1,5 ayın en yüksek seviyelerinden işlem görmeye devam ederken ABD’den gelen kritik veri ile piyasalar yeniden hareketlendi. Altın fiyatları üzerinde kritik öneme sahip ABD TÜFE verileri açıklandı. Ülkede enflasyon beklentiler dahilinde yıllık bazda yüzde 6 oldu. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,4 oldu. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükselirken yıllık bazda yüzde 5,6'dan yüzde 5,5'e geriledi.

FED’İN FAİZLERDE ATACAĞI ADIMLAR BEKLENİYOR

Fed Başkanı Powell'ın önceki günlerde yaptığı konuşmasında, faizde zirve seviyenin beklenenden yüksek olabileceğini belirtmesininden sonra, bankadan faiz artırım beklentisi 50 baz puana yükselmişti. Ancak ülkede yaşanan 'banka krizi' ile fiyatlamalar değişerek gelinen noktada 50 baz puanlık faiz artırımı masadan kalkmıştı. Ekonomistler bu gelişmelerin ardından Fed'in Mart toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 75 ihtimal veriyor.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı ise 21-22 Mart’ta yapılacak.

“PARASAL SIKILAŞTIRMA SONA EREBİLİR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Citigroup analistlerine göre, Fed'in finansal sistemdeki banka rezervlerinin miktarını korumak ve aynı anda faizler konusunda şahin sinyalleri devam ettirmek için parasal sıkılaştırma programını erken sona erdirmesi gerekebilir. Fed'in Silicon Valley Bank'in batması sonrasında hafta sonu ortaya koyduğu yeni Banka Dönemsel Fonlama Programı'nın fonlama geriliminden kaçınmak için finansal sistemde ek rezervler yaratacağını belirten Citigroup, "Bu yeni programın, parasal gevşemenin bir biçimi haline gelmesi riski var." dedi. Citi stratejistleri Jabaz Mathai, Jason Williams ve Alejandra Vasquez Plata yazdıkları yatırımcı notunda, "Yeni Banka Dönemsel Fonlama Programı, parasal genişlemenin (QE) bir diğer adı, Fed bilançosundaki varlık miktarı büyüyecek ve rezervleri artıracak. Bununla birlikte teknik olarak Fed, rezervleri büyütürken menkul satın almayacak" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ons altın fiyatı ABD’deki banka iflaslarının ardından 3 Şubat sonrası ilk kez 1919 dolar seviyesine kadar yükseldi. Veri öncesinde 1908 dolar seviyelerinde hareket eden altının ons fiyatı veri sonrasında 1910 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı ise 1.185 liralık rekoruna bu sabah bir adım daha yaklaştı ancak günün ilerleyen saatlerinde bir miktar geri çekilme ile 1.160 seviyelerinde hareket etti. Altının gram fiyatı şu sıralarda 1.162 TL seviyesinden alıcı ile buluşuyor.

Çeyrek altın aynı dakikalarda 1.902 TL, Cumhuriyet altını 7.932 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.137 TL’den satışa sunuluyor.

İKİ DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

ABD'li banka Citigroup’tan 2023 için yeni bir altın tahmini de yapıldı. Dev banka altın fiyatı tahminini yüzde 3,8 artırarak 1900 dolar/ons seviyesine yükseltti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch de altın fiyatlarında revizyona gitti. Kuruluş 2023 yılı için ons altın fiyatında 100 dolarlık yukarı yönlü bir revizyon gerçekleştirerek 1700 dolara çıkardı. 2024 yılı için ise 200 dolarlık bir revizyonla, beklentisini 1400 dolardan 1600 dolara yükseltti. Uzun vadeli bir tahmin olarak ise Fitch, altının ons fiyatını 1300 dolar olarak tahmin ediyor.



