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  4. SON DAKİKA | ABD enflasyonu belli oldu! Altın ve dolar fiyatları veriden nasıl etkilendi? 2 Kasım’a kadar…

SON DAKİKA | ABD enflasyonu belli oldu! Altın ve dolar fiyatları veriden nasıl etkilendi? 2 Kasım’a kadar…

13.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarının merakla beklediği son dakika haberi geldi! ABD enflasyon verileri açıklandı! Dünya piyasalarında gözler döviz ve altın piyasasına yön veren ABD enflasyonuna çevrilmişti. ABD enflasyonu ne kadar oldu? Enflasyon kararından sonra dolar ve altın fiyatları merak ediliyor. İşte haberin detayları…

SON DAKİKA | ABD enflasyonu belli oldu! Altın ve dolar fiyatları veriden nasıl etkilendi? 2 Kasım’a kadar…

Son dakika… Piyasalar bugün ABD enflasyonunu bekliyordu. Fed’in 2 Kasım’da yapacağı FOMC toplantısında dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artışının netleşmesinde belirleyici olacak enflasyon verisi nihayet açıklandı. Fed’in faiz kararının yanında para ve altın piyasaları da bu veriye odaklanmıştı. Peki ABD enflasyonu ne oldu? ABD enflasyon verisi dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte haberin detayları…

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SON DAKİKA: ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

ABD enflasyonu aylık yüzde 0,4 , yıllık yüzde 8,2 oldu. Beklenti aylık yüzde 0,2 artışla yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,6 ile yüzde 0,4 olan beklentilerin üzerine çıktı. Böylece enflasyonda 40 yılın zirvesi görüldü.

ENFLASYON VERİSİ FED’İ NASIL ETKİLER?

Enflasyon oranı Fed’in yüzde 2 orta vade hedefinin çok üzerinde. Dün açıklanan toplantı tutanaklarında geri kalmanın bedelinin hızlı gitmekten daha ağır olacağına vurgu yapıldı. Ancak faiz artışlarının bir yerden sonra da azaltılması gerektiği noktasında da fikir birliği var.

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Ekonomistler enflasyonda yüzde 8 seviyelerinin korunması ve istihdam sektöründe henüz faiz artışlarına alan olduğunun düşünülmesinin, Fed’e 75 puan için açık kapı bıraktığını dile getirdi. Beklentiler ise, Kasım’daki 75 baz puanlık faiz artışının ardından Aralık’ta da 50 baz puanlık faiz artışı yapılarak yılın tamamlanması yönünde.

DOLARDA SON DURUM

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Olumlu istihdam verisiyle yükselişe geçen dolar endeksi, enflasyon sonrası 113 üzerinde işlem görüyor. Yurt içinde ise dolar/TL kuru yükselişini devam ettiriyor. Dün 18,56’dan kapanış yapan kur bu sabah 18,58 seviyelerinden güne başlamıştı. Veri öncesi 18,60 sınırına kadar yükselen kur şu sıralar 18,58 TL’den değerleniyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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Üst üste beş işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, sabahın ilk saatlerinde 1670 dolardan işlem görürken, veri öncesi 1684 liraya kadar yükseldi. Veri sonrasında ise 1662 dolara geriledi. Altının gram fiyatı ise yükselişle başlamasının ardından 998 – 1005 lira aralığında hareket ediyordu. Veri sonrası altının gram fiyatı 1001 liradan değerleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Altın dolar abd
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