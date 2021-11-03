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Son Dakika: ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

03.11.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Son Dakika: ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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