FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Açıklama geldi... Vergi borcu yapılandırması o tarihe kadar uzatıldı!

Son dakika: Açıklama geldi... Vergi borcu yapılandırması o tarihe kadar uzatıldı!

31.07.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borcu yapılandırma ile MTV ikinci taksit ödeme süresinin 4 Ağustos Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da, yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Son dakika: Açıklama geldi... Vergi borcu yapılandırması o tarihe kadar uzatıldı!

Son dakika haberi... Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 2023 yılına ait gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ödeme süresinin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

SÜRE UZATILDI

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı.

d

Öte yandan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de söz konusu güne kadar uzatıldı.

BORÇ YAPILANDIRMADA SON TARİH 3 AĞUSTOS'A UZATILDI

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada ise son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldı. (AA)

Son dakika | Borç yapılandırmada son tarih 3 Ağustos'a uzatıldı! Son gün diye banka ve vergi dairelerinde yoğunluk oluşmuştu Son dakika | Borç yapılandırmada son tarih 3 Ağustos'a uzatıldı! Son gün diye banka ve vergi dairelerinde yoğunluk oluşmuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Borç yapılandırmada son tarih 3 Ağustos'a uzatıldı! Son gün diye banka ve vergi dairelerinde yoğunluk oluşmuştuSon dakika | Borç yapılandırmada son tarih 3 Ağustos'a uzatıldı! Son gün diye banka ve vergi dairelerinde yoğunluk oluşmuştu
İzmir'de toplu ulaşıma zam! 13 TL'ye yükseldiİzmir'de toplu ulaşıma zam! 13 TL'ye yükseldi
Merkez Bankası duyurdu: Dolaşımdaki para...Merkez Bankası duyurdu: Dolaşımdaki para...
Anahtar Kelimeler:
vergi gelir idaresi

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Gizemli salgın! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de öldü

Gizemli salgın! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de öldü

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.