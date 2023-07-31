Son dakika | Borç yapılandırmada son tarih 3 Ağustos'a uzatıldı! Son gün diye banka ve vergi dairelerinde yoğunluk oluşmuştu

Son dakika haberi: SGK'dan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşları ilgilendiren yeni karar geldi. Yapılandırma süresi uzatıldı.

HER TÜRLÜ BORÇ İÇİN GEÇERLİ

SGK'nın açıklamasında "Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞLAR BUGÜN AKIN ETTİ

Borç yapılandırmanın normalde bugün sonlanması nedeniyle vergi daireleri ve bankalarda yoğunluk oluşmuştu.