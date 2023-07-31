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  4. Son dakika | Borç yapılandırmada son tarih 3 Ağustos'a uzatıldı! Son gün diye banka ve vergi dairelerinde yoğunluk oluşmuştu

Son dakika | Borç yapılandırmada son tarih 3 Ağustos'a uzatıldı! Son gün diye banka ve vergi dairelerinde yoğunluk oluşmuştu

31.07.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son ödeme tarihi bugün olan borç yapılandırmada süre uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 3 Ağustos gün sonuna dek yapılandırmanın ilk tutarını ödeyebilecek.

Son dakika | Borç yapılandırmada son tarih 3 Ağustos'a uzatıldı! Son gün diye banka ve vergi dairelerinde yoğunluk oluşmuştu

Son dakika haberi: SGK'dan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşları ilgilendiren yeni karar geldi. Yapılandırma süresi uzatıldı.

HER TÜRLÜ BORÇ İÇİN GEÇERLİ

SGK'nın açıklamasında "Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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VATANDAŞLAR BUGÜN AKIN ETTİ

Borç yapılandırmanın normalde bugün sonlanması nedeniyle vergi daireleri ve bankalarda yoğunluk oluşmuştu.

Vergi, para cezası, MTV… Borç yapılandırmasında son saatler! Vergi, para cezası, MTV… Borç yapılandırmasında son saatler!

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Anahtar Kelimeler:
borç yapılandırma

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