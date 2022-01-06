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Son dakika: AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek! Çalışanların maaşlarından AGİ kalkacak mı?

06.01.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari geçim indirimiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından AGİ konusu da netlik kazandı. Asgari ücretten ve maaşların asgari ücret kadar olan kısmından vergi kaldırıldı. Vergi kalkınca asgari geçim indirimi uygulaması da sona erdi. Kaldırılan AGİ çalışanın ücretine yansıyacak mı? Çalışanlar AGİ’nin kalkmasından nasıl etkilenecek? Prof. Dr. Cem Kılıç, k, AGİ ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar geleceğini bildirdi

Son dakika: AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek! Çalışanların maaşlarından AGİ kalkacak mı?

Asgari ücretin belli olmasın ardından, asgari geçim indirimi uygulaması da sona erdi. Milyonlarca çalışan, AGİ’nin kalkmasının ücretlerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Çalışanlar AGİ’nin kalkmasından nasıl etkilenecek? Prof. Dr. Cem Kılıç'tan , konuyla ilgili açıklama geldi.Bu konudaki soruların cevap bulması için Maliye Bakanlığı'nın açıklama yapması gerektiği bildirdi. Ve önümüzdeki günlerde kamu otoriteleri bu konuda bir açıklama yapacağını söyledi.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

KALDIRILAN AGİ ÇALIŞANIN ÜCRETİNE YANSITILACAK MI?

"Artık asgari geçim indirimi (AGİ) diye bir şey söz konusu değil. Bir defa brüt ücret elde edilenler açısından herhangi bir sorun yaşanmayacak çünkü brüt ücret elde edenler açısından 5 bin 4 liraya kadar vergi istihnası geldi. Kayıpları olmayacak. Ama sorunun asıl odaklandığı husus net ücret alanlar açısından; çünkü bazı işverenler net ücreti belirlerken AGİ dahil belirliyor. AGİ dahil 5 bin 6 bin diye.

Şimdi bu nasıl ortadan kalkacak? Bir defa işyeri uygulası ne olacak işveren ne yapacak ona bakmak gerek ama daha önemlisi hizmet akdinde işletmeyle imzalanan sözleşmede ücretin düşürülebileceğine ilişkin ön onay var mı? İşçi tarafından verilmiş mi? Ona bakmak lazım. Eğer bunlar yoksa muhtemeldir ki işverenler bunları düzelteceklerdir.

Bu konuda kafa karışıklığı olmaması için Maliye Bakanlığı'nın açıklama yapması gerektiği kanaatindeyim. Bu bir çok işletmeyi birçok çalışanı ilgilendiriyor. Ortada gri alan mevcut. Tahmin ediyorum ilgili kamu otoriteleri bu konuda bir açıklama yapacaktır."

AGİ KALKTI MI?

2022 yılında geçerli olacak net asgari ücret yüzde 50,5 oranında artırılmıştı. Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları ise vergi dışı bırakılacak.

Ücretlerden gelir vergisi kesintisi de yapılmayacağından dolayı asgari geçim indirimi (AGİ) kaldırıldı.

Yeni dönemde artık AGİ verilmeyecek. Asgari ücret üzerindeki vergi tamaman kalkacağından dolayı AGİ'ye gerek olmayacak.

AGİ'Yİ KİMLER ALACAK?

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) asgari geçim indirimini de içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM’de sunulan yasa teklifine göre, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi yalnızca asgari ücretin brüt tutarını aşmayan ücretler için kaldırılacak. Böylece; ‘asgari ücretli olarak çalışanların’ ücretleri gelir ve damga vergilerinden istisna tutulacak.

Asgari ücret üzerindeki vergi kalkacağımdan dolayı AGİ ödenmeyecek. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Damga Vergisi ve Gelir Vergisi kesilmeye devam edilecek. Bu çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

Asgari geçim indirimi (AGİ), geçmişte fiş fatura toplanarak alınan vergi iadesinin kaldırılmasının ardından 2008’de uygulamaya konulmuştu. Asgari ücret tutarındaki kazançlardan kesilen verginin bir kısmının iadesini sağlayan AGİ ile bekâr çalışanlara, kesilen verginin yüzde 50’si, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışanlara da yüzde 100’ü iade ediliyordu.

Artık asgari ücrete kadar olan kazançlardan gelir vergisi kesilmeyeceğinden ötürü AGİ uygulaması da 2022 yılından itibaren sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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