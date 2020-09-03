Son dakika... Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 artış kaydetti. Piyasalarda enflasyonun aylık bazda yüzde 1 civarı artması bekleniyordu.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 2,44 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GURUBDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür ve yüzde 8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,68 ile sağlık ve yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 2,11 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

Ağustos 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.