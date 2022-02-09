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Son dakika: Ak Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

09.02.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanan elektrik zamlarına yönelik tepkiler sürüyor. Vatandaş fiyatları düşürecek yeni bir düzenleme bekleniyor. Canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik faturalarıyla ilgili Bakanlık tarafından yeni çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Son dakika: Ak Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Elektrik faturalarındaki yüksek rakamlar sonrasında Ak Parti'den son dakika açıklaması geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik faturalarıyla ilgili Bakanlık tarafından yeni çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Dağ yaptığı açıklamada, "Şunu çok net söylemek gerekir. Bunu siyaseten önemsiyoruz. Vatandaşımız şikayetini dile getiriyorsa önemlidir. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu. Ama sonrasında gelen birtakım taleplerle birlikte 210 kilovatsaate çıkarıldı. Önümüzdeki süreçte de yine bunun da iktifa etmemesiyle birlikte ve bazı taleplerin gelmesiyle birlikte bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak." dedi.

hamza-dagi

Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Topyekun hem sınırın yükseltilmesi olur hem de vergiyle ilgili durumlar olabilir hem de sübvanse durumuyla ilgili olabilir. Bu bütçe ile birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon.Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme açıklamasıSon dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme açıklaması


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Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme açıklamasıSon dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme açıklaması
Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!
39 milyon aboneyi ilgilendiriyor! Faturalarda o limite dikkat!39 milyon aboneyi ilgilendiriyor! Faturalarda o limite dikkat!
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Hamza Dağ
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