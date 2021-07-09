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  4. Son dakika: AK Parti'den ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi

Son dakika: AK Parti'den ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi

09.07.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti'nin ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, tartışmalara neden olan tütün ticaretindeki yetki belgesi zorunluluğuna uyulmaması durumunda getirilecek hapis cezasıyla ilgili bir madde de yer aldı.

CEZALAR 1 YIL ERTELENECEK

AK Parti'nin ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Torba teklif ile, Tarım Orman Bakanlığı'ndan izin almadan tütün ticareti yapanlara verilecek hapis cezalarında bir yıl erteleme getiriliyor.

Terör örgütleri ile mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin ünvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan bir takım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaca binaen 31.07.2021 tarihinden itibaren üç yıl daha uzatılıyor.

Ayrıca, terörle mücadele kapsamında çıkarılan OHAL kararnameleri ile TMSF'nin kayyum olarak atanması uygulaması da üç yıl boyunca devam edecek. Bu süre içerisinde terörle mücadele kapsamında TMSF bu yetkiyi kullanmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 19 yorum
Kendi çıkardıkları kanunları düzenleme yasalariyla degistiriyorlar. Bu başarısızlığın , yapamamanın göstergesidir. Yönetemediklerini kendileri de cok iyi biliyorlar ama bunlara biat edenleri kandırabiliyorlar. ALLAH AFETMESIN KUL HAKKINA GİRİYOR SONUÇTA.
EYT nin hakki ne olacak en dusuk emekli ayligi asgari ucret olmali
EYT kimin umurunda hakkımı helal etmiyorum
yine birileri avantajı götürecektir..

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