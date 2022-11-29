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Son dakika: AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama: 'Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz'

29.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ne zaman çıkacak? En çok merak edilen soru için dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘yakın zamanda’ demişti. Ancak AK Parti’nin önemli isminden Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasına ilişkin en net tarih geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız” ifadelerini kullandı. İşte son dakika EYT haberinin detayları…

Son dakika: AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama: 'Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberi... EYT çalışmaları ile ilgili açıklanan her yeni gelişme vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT ne zaman çıkacak? sorusu milyonlarca kişinin gündemini meşgul ederken açıklamalar art arda geldi.

SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN EYT İÇİN EN NET TARİH

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesi için, "Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

En net tarihe ilişkin kritik açıklamayı ise AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptı. Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

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227 BİN DOĞRUDAN KADROYA GEÇECEK

Öte yandan sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da açıklamalarda bulundu. Yalçın, 424 bin sözleşmeli personelin kadroya kavuşacağını hatırlattı. Süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personelin doğrudan kadroya geçeceğini ifade eden Yalçın, kadro için önemli adımı atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.

“MAĞDURİYET SON BULACAK”

Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle özellikle belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmaların önemli oranda azalacağını, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girilebileceğini, aile bütünlüğü bozan kaygıların sona ereceğini, uzun süredir gündemi meşgul eden 4/C'den 4/B'ye geçen personelin mağduriyetinin son bulacağını ve çalışma barışının sağlanacağını aktardı.
Yalçın, "Memur-Sen olarak, kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecek. Kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon ve Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.


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