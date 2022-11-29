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SON DAKİKA | EYT tarihi için milyonları heyecanlandıran açıklama! 16 Aralık'ı işaret ederek duyurdu: Ertesi günden itibaren...

29.11.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi için tarih netleşiyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız" açıklaması sonrası bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bütçe görüşmelerinin ardından takvime sığdırılmasının mümkün olduğu değerlendirmesinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, o tarihe işaret etti. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili son detaylar...

SON DAKİKA | EYT tarihi için milyonları heyecanlandıran açıklama! 16 Aralık'ı işaret ederek duyurdu: Ertesi günden itibaren...

Son dakika: EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Dünkü kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları heyecan yaratırken, emeklilik için bekleyen milyonlar düzenlemenin çıkacağı tarihe kilitlendi. Daha önceki açıklamalarda Aralık ayında Meclis'e geleceği belirtilen EYT düzenlemesi için, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Bütçe görüşmelerinin sona ereceği tarihe işaret eden TBMM Başkanı Şentop, "Ertesi günden itibaren takvime sığdırılması mümkündür" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI: EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada, "Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası tüm gözler EYT'nin çıkacağı tarihe çevrilirken, milyonların beklediği EYT tarihi ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN 16 ARALIK TARİHİNİ İŞARET ETTİ

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Viyana’da CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop EYT düzenlemesine ilişkin olarak, bütçe görüşmelerinin ardından takvime sığdırılmasının mümkün olduğu değerlendirmesini yaptı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ERTESİ GÜNDEN İTİBAREN...

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TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada “Mümkün müdür mümkündür. Bütçe görüşmeleri 16 Aralık’ta sona erecek. Ertesi günden itibaren takvime sığdırılması mümkündür. Önemli olan kanun teklifi olarak Meclis Başkanlığı’na verilmesi. Ona göre bir takvimin belirlenmesi. Daha önceki yıllarda Meclis’in bütçe bittikten sonra çalıştığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması
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Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklamasıKabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması
Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!
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