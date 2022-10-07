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SON DAKİKA: AK Parti'den EYT, sözleşmeli personel ve geçici işçiler açıklaması: Gerekli adımlar atılıyor

07.10.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hükümetin çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 6 milyon kişi “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?”, “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularına yanıt ararken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu flaş bir açıklamada bulundu. İşte son dakika EYT haberinin detayları...

SON DAKİKA: AK Parti'den EYT, sözleşmeli personel ve geçici işçiler açıklaması: Gerekli adımlar atılıyor

Milyonlarca EYT’li gözünü yapılacak düzenleme ile ilgili hükümet tarafından gelen son dakika açıklamalarına çevirdi. AK Parti'den EYT, sözleşmeli personel ve geçici işçilerle ilgili önemli açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu yapılan düzenleme ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

'GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR'

İşte Jülide Sarıeroğlu’nun canlı yayında EYT düzenlemesi, geçici işçiler ve sözleşmeli personel ile ilgili yaptığı o açıklamalar:

TBMM tatildeyken yaptıkları çalışmalarla vatandaşların kendilerinden beklentilerini çok iyi şekilde anladıklarını, bunlarla ilgili atacakları adımları, çalışmaları planladıklarını aktaran Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an Meclisimizde başta ekonomi konuları olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu müjdelerle alakalı ve yeni çalışmaları içeren bir torba yasamız inşallah görüşülmeye başlanacak, Meclisimize sevk edilecek. Diğer taraftan bütçe görüşmelerinin ardından çalışanlarımızın, emekçilerimizin uzun süredir bizlerden beklemiş oldukları EYT başta olmak üzere, sözleşmeli personellere kadro konusu başta olmak üzere, geçici işçilerimizin çalışma koşullarını yeniden düzenleyeceğimiz çalışmalar başta olmak üzere bunlarla ilgili de adımlarımızı atıyoruz."

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Sarıeroğlu, Türkiye'de AK Parti iktidarı döneminde sosyal devlet ilkesinin tüm vatandaşların çok güçlü şekilde hissetmesini sağlayan adımlar attığını ifade etti. İktidara geldiklerinde 4 başlıkta olan sosyal yardım uygulamalarının bugün 49 başlıkla ve aile odaklı olarak tüm vatandaşlara ulaştığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

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"İlk başta 15 milyar liralık bir paket açıklamıştı Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Son kabine toplantısında da yine 25 milyar liralık bir ek yapılarak 40 milyar liraya ulaşan, çocukların sayısıyla, kira ya da ev sahipliği durumuyla bağlantılı olarak yine değişen oranlarda vatandaşlarımıza ulaşacak bir sosyal yardım uygulamasını da inşallah bu dönemde çok güçlü şekilde uygulayacağız. Her kesime dokunan çalışmalarımızı güçlü şekilde yapıp Türkiye'nin iddialı ilerleyişini devam ettireceğiz. Biliyorsunuz 2023'te Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz. Biz buna Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılında inşallah 84 milyon vatandaşımızın huzur ve refah içerisinde gelir seviyelerinde istediğimiz artışları sağlayarak, güçlü ve büyük Türkiye idealinde yürümeye devam edeceğiz." (AA)

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Jülide Sarıeroğlu sözleşmeli personel EYT
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