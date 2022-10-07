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EYT'de 'kapsam değişebilir' diyerek duyurdu! Çok sayıda kişi etkilenecek

07.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlar, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili gelişmeleri araştırıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçen akşam Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında olmayan iki grubu açıkladı. Bakanın açıklamaları sonrasında Vergi Uzmanı Muhammet Bayram alınan kararın milyonlarca kişiyi etkileyerek kapsamın değişebileceğini açıkladı. Peki EYT için süreç nasıl işleyecek? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı...

EYT'de 'kapsam değişebilir' diyerek duyurdu! Çok sayıda kişi etkilenecek

EYT mağdurları çıkacak yasa ile erken emekli olmak için gün sayıyor. EYT düzenlemesi hakkında Bakan Bilgin çalışmaların tamamlandığını ve Aralık ayında paylaşacaklarını duyurmuştu. Bakan Bilgin geçen gün katıldığı canlı yayında ise staj ve çıraklığın EYT kapsamına alınmadığını açıkladı. Milyonlarca EYT'li bu açıklamaların ardından “EYT ne zaman çıkacak?”, “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularını araştırmaya başladı. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler…

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Milyonlarca kişinin gözü kulağı EYT düzenlemesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyledi. Bilgin, staj ve çıraklık sigortası ile ilgili de önemli detayları açıkladı. Bakan Bilgin'in bu açıklamalarını Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, CNN Türk'e değerlendirdi.

EYT’DE KAPSAM DIŞI KALDILAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT’de tek formülün masada bulunduğunu ve prim eşitlemesinin söz konusu olduğunu açıklamasıyla yaklaşık 6 milyon kişinin gözü hükümet kanadından gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'nda olan vatandaşlar EYT düzenlemesinde hangi maddelerin nasıl olacağını merak ederken, Bakan Bilgin, son günlerin en çok konuşulan konusu staj ve çıraklığın EYT kapsamına alınmadığını açıkladı.

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"ÇOK SAYIDA KİŞİYİ ETKİLEYECEK"

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram konuyla ilgili, “Çıraklık ve stajyerlikte kısa dönemli sigorta primi yatırılıyor. Kısa dönemli sigorta primi meslek hastalığı, iş hastalığı ve hastalık yönünden sigorta primidir. Aynı zamanda SGK mevzuatımıza göre uzun dönemli sigorta primi de var. Bunlar yaşlılık, emeklilik, malullüktür. Çıraklık ve stajyerliğin EYT kapsamında değerlendirilmesinin önemi şudur. Bazı vatandaşların 8 Eylül 1999 öncesi çıraklık ve stajyerlik primi yatırılmasına rağmen kısa dönemde sigorta yatırıldığı için başlangıç olarak kabul edilmiyor. Çıkacak olan EYT yasasında kendisine kısa dönemli sigorta primi yatırılan kişiler için uzun dönemli primleri için borçlanma fırsatı verilirse hem sigortalılık başlangıcı öne çekilecek hem de çoğu vatandaşımız emekli olabilecektir." dedi.

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"KAPSAM DEĞİŞEBİLİR"

EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesiyle kapsamının değişeceğinin altını çizen Bayram, "Komisyonda görüşülecek şu an yasa teklifinde olmasa dahi komisyonda görüşüleceği için bunun kapsamı değiştirilebilir. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var çünkü stajyerlik ve çıraklık sadece mesleki öğrenim gören kişilerin zorunluluğu değil. Mesela avukatlık ve mali müşavirleri de etkileyeceği için sayılar milyonları bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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"FARKLILIK OLMAMASI GEREKİYOR"

Sözleşmelilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bayram, "Sözleşmelilerle alakalı kamuda farklı bakanlıklarda çalışma çeşitleri var. Hatta SGK mevzuatımızda 39 farklı çalışma statüsü bulunmaktadır. Buna ilişkin sadeleşme gerekiyordu. Bazı işler için yüksek maaşlı çalıştırılan personel olabilir ve kamudaki maaşlar düşük kalabilir. Ama genel itibarıyla bir Bakanlıktan diğer Bakanlığa sözleşmeli personel olarak değerlendirilen kişilerin maaşlarının farklı olmaması gerekiyor. Sayın Bakanın söylemek istediği buydu aslında." dedi.

"1.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise, EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12,5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1,5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocamdı üniversitede, Sayın Vedat Bilgin olacak' ifadelerine yer verdi.

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Vedat Bilgin son dakika EYT
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