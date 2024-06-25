SON DAKİKA: AK Parti'den net açıklama geldi! Asgari ücrete ara zam yok!

SON DAKİKA HABERİ... Temmuz ayına sayılı günler kala asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Partili Hamza Dağ, çalışanların merakla takip ettiği asgari ücrete ara zamma dair konuştu. Dağ,"Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz olmayacak diyebilirim." sözleriyle ara zamma kapıları kapattı.

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar emekli ve memur maaşları artışlarının yanında asgari ücrete de ara zam beklentisindeydi.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER KULİSLERİ HAREKETLENDİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel ile görüşmesinde asgari ücret ve emekli zamları gündeme gelirken dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP ekonomi heyeti görüşmesinde de asgari ücrete ara zammın masaya yatırılması kulisleri hareketlendirmişti.

Bakan Şimşek'le görüşmesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Ben bizim ve vatandaşın beklentisini karşılamaya yönelik bir artışın gerçekleşeceğine yönelik bir izlenim edinmedim." açıklamasını yapmıştı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI? NET AÇIKLAMA GELDİ

Çalışanların hayallerini suya düşüren açıklama AK Partili Dağ'dan geldi. Dağ katıldığı CNN Türk canlı yayınında asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin, "Covid’den sonra yaşadığımız süreç, Asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim." dedi.

Dağ'ın gündeme dair diğer değerlendirmeleri şu şekilde:

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ: SOMUTLAŞAN BİR ŞEY YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor bakanlık yalanlıyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI

Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak.







