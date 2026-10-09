SON DAKİKA | AK Parti'nin fon teklifi Meclis'te! 9 maddeden oluşuyor

Son dakika: AK Parti, hazırlamış olduğu fon yasası teklifini Meclis'e sundu. Söz konusu yasa teklifiyle ilgili detayları açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şu ifadeleri kullandı:

"BU VİRÜSÜ BÜNYEDEN SÖKÜP ATACAĞIZ"

Yatırımcıların alacakları için yasal çerçeve oluşturulacak.

Tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının %4,6'sını oluşturmaktadır. Bunu görmezlikten geleceğimiz anlamına gelmez. Üstüne gideceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız.

Meclis Başkanlığına sunduğumuz teklifle piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarını her türlü riskten arındırarak duruma çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz.

Bu teklif sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Geçici, istisnai bir düzenlemedir.

Kanun teklifimiz 9 maddeden oluşuyor.

İŞTE 9 MADDELİK TEKLİFİN DETAYLARI

Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacak. Ne hazineden bir katkı ne de bir kamu kaynağı bu süreçte asla kullanılmayacak.

Bu tasfiye süreci tamamen fonların kendi varlıkları içinden sürdürülecek.

Zarar, kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.

Görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak.

Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaması halinde mevcut nakit, fon pay sahipleri arasında oran korunarak dağıtılacak.

TARİH VERDİ