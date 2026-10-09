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SON DAKİKA | AK Parti'nin fon teklifi Meclis'te! 9 maddeden oluşuyor

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu fon skandalı sonrası AK Parti harekete geçti. Hazırlanan fon yasa teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Söz konusu yasa teklifiyle ilgili detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.

SON DAKİKA | AK Parti'nin fon teklifi Meclis'te! 9 maddeden oluşuyor
Devrim Karadağ

Son dakika: AK Parti, hazırlamış olduğu fon yasası teklifini Meclis'e sundu. Söz konusu yasa teklifiyle ilgili detayları açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şu ifadeleri kullandı:

"BU VİRÜSÜ BÜNYEDEN SÖKÜP ATACAĞIZ"

  • Yatırımcıların alacakları için yasal çerçeve oluşturulacak.
  • Tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının %4,6'sını oluşturmaktadır. Bunu görmezlikten geleceğimiz anlamına gelmez. Üstüne gideceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız.

SON DAKİKA | AK Parti nin fon teklifi Meclis te! 9 maddeden oluşuyor 1

  • Meclis Başkanlığına sunduğumuz teklifle piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarını her türlü riskten arındırarak duruma çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz.
  • Bu teklif sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Geçici, istisnai bir düzenlemedir.
  • Kanun teklifimiz 9 maddeden oluşuyor.

İŞTE 9 MADDELİK TEKLİFİN DETAYLARI

  • Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacak. Ne hazineden bir katkı ne de bir kamu kaynağı bu süreçte asla kullanılmayacak.
  • Bu tasfiye süreci tamamen fonların kendi varlıkları içinden sürdürülecek.
  • Zarar, kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.
  • Görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak.
  • Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaması halinde mevcut nakit, fon pay sahipleri arasında oran korunarak dağıtılacak.
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TARİH VERDİ

  • Kanun teklifinin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz. İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan Meclisimiz bu kanunu ivedilikle ele alacaktır. Teknik olarak tüm hazırlıklar yapılmıştır, kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır.
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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi son dakika meclis fon soruşturması
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