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  4. SON DAKİKA | AK Parti seçim beyannamesinde ‘asgari ücret’ maddesi! Temmuz zammı için heyecanlandıran gelişme: Yüzde 20,30,40… 11.908 lira hesabı

SON DAKİKA | AK Parti seçim beyannamesinde ‘asgari ücret’ maddesi! Temmuz zammı için heyecanlandıran gelişme: Yüzde 20,30,40… 11.908 lira hesabı

13.04.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret 2023 için 8.506 TL olmuştu. Temmuz ayının yaklaşması ile milyonlarca çalışan asgari ücret zammı için gözünü ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara çevirmişti. Bu kapsamda asgari ücrete ara zamda AK Parti’nin seçim beyannamesinde dikkat çeken bir madde ortaya çıktı. Seçim beyannamesinde ‘Temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız’ ifadesi yer aldı. Enflasyonun baz alınacağı yeni asgari ücret içinse hesaplar şimdiden yapıldı. 11.908 liraya kadar yükselebilir…

SON DAKİKA | AK Parti seçim beyannamesinde ‘asgari ücret’ maddesi! Temmuz zammı için heyecanlandıran gelişme: Yüzde 20,30,40… 11.908 lira hesabı

Son dakika... Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ara zam yapılarak 5.500 TL’ye yükseltilen asgari ücret Ocak 2023’te 8.506 TL olmuştu. En düşük emekli maaşının 7.500 TL’ye yükseltilmesinin ardından asgari ücretli çalışanlar da ara bir zammın yapılıp yapılmayacağını merak edilirken AK Parti’nin seçim beyannamesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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SEÇİM BEYANNAMESİNDE ASGARİ ÜCRETE ZAM DETAYI

Seçim beyannamesinde, “Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah payı almalarını sağlayacağız. Alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibiyle, tüm çalışanlarımıza kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlamayı taahhüt ediyoruz” ifadesi yer aldı.

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ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU

Geçtiğimiz haftalarda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için enflasyonu işaret etmiş; Bilgin'in açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise asgari ücrete ara zam konusunda Temmuz aynı dile getirerek konuya son noktayı koymuştu.

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6 AYLIK ENFLASYON ZAMDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Temmuz ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Haziran ayında toplanması gerekiyor. Komisyonun yeni asgari ücret için yeni rakam belirlerken en büyük parametresi ise enflasyon olacak. Emekliler ve memurlar yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zamda da yine enflasyon ölçü olmuştu. Bu yıl da yine Temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması bekleniyor.

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ENFLASYON VE REFAH PAYI

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti. Mart enflasyonunun açıklanması sonrası SGK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi 3 aylık zam oranı netleşti. 3 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 ile yüzde 30 arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. Ancak bu oranların üzerine tıpkı Ocak ayında olduğu gibi en az yüzde 10’luk bir refah payı da eklenmesi gündemde.

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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2023 İÇİN NE KADAR OLACAK?

Bu kapsamda asgari ücrete gelecek yüzde 20'lik bir artış yeni rakamı net olarak 10.207 TL’ye yükseltecek. Brüt olarak ise 12.010 TL olacak. Yüzde 30’luk artış durumunda brüt asgari ücret 13.010 TL, net ise 11.057 TL olabilecek. Yüzde 40 ihtimal kapsamında yeni asgari ücret brüt 14.011 TL, net 11.908 liraya kadar yükselecek.


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