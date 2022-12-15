Son dakika: Akaryakıt alacaklar dikkat! Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun (Güncel motorin benzin fiyatları)

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni zam haberi geldi.Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları yılın en düşük seviyesini görmüştü. Ancak fiyatları yeniden yükselişe geçti. Araç sahipleri bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Benzine zam geleceği öğrenildi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte motorin zammı ile haberin detayları…
Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 17,42 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 17,63 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 17,62 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL