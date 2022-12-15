Son dakika: Akaryakıt alacaklar dikkat! Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun (Güncel motorin benzin fiyatları)

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni zam haberi geldi.Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları yılın en düşük seviyesini görmüştü. Ancak fiyatları yeniden yükselişe geçti. Araç sahipleri bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Benzine zam geleceği öğrenildi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte motorin zammı ile haberin detayları…

SON DAKİKA: BENZİN FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 ARALIK 2022 SALI)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 17,42 TL

Motorin fiyatı: 21,10 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 17,63 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 17,62 TL

Motorin fiyatı: 21,34 TL



