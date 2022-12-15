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Son dakika: Akaryakıt alacaklar dikkat! Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun (Güncel motorin benzin fiyatları)

15.12.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin ve motorine indirim getiren düşüş sonrası fiyatlar yükseldi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıta üst üste indirim yapılmıştı. Fiyatların yükselişe geçmesiyle beraber benzin fiyatlarına zam geleceği öğrenildi. İşte 15 Aralık 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

Son dakika: Akaryakıt alacaklar dikkat! Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun (Güncel motorin benzin fiyatları)

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni zam haberi geldi.Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları yılın en düşük seviyesini görmüştü. Ancak fiyatları yeniden yükselişe geçti. Araç sahipleri bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Benzine zam geleceği öğrenildi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte motorin zammı ile haberin detayları…

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SON DAKİKA: BENZİN FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 ARALIK 2022 SALI)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 17,42 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 17,63 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 17,62 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL

AKARYAKIT

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt

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