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Son dakika: Akaryakıt alacaklar dikkat! Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun (Güncel motorin benzin fiyatları)

22.12.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin yerini yeniden zamlar aldı. Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde 61 kuruş indirim gelen benzin fiyatlarına zam yapılacağı öğrenildi. Peki 22 Aralık Perşembe benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Akaryakıt alacaklar dikkat! Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun (Güncel motorin benzin fiyatları)

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni zam haberi geldi. Petrol ve dolar kuru ile yön bulan fiyatlar indirim ve zam haberleri ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz gün 61 kuruş indirim gelen benzin fiyatlarına zam geleceği öğrenildi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte motorin zammı ile haberin detayları…

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR

Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, benzinde Cuma gününden geçerli olmak üzere 67 kuruşluk zam geleceği öğrenildi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil düşüşle 418 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 167 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatları destekledi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

İZMİR
Motorin fiyatı: 22,30 TL
Benzin fiyatı: 18,12 TL

İSTANBUL
Motorin fiyatı: 22,03 TL
Benzin fiyatı: 17,92 TL

ANKARA
Motorin fiyatı: 22,22 TL
Benzin fiyatı: 18,13 TL

MOTORİN

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benzin Zam Petrol Akaryakıt

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