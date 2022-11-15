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Son dakika: Akaryakıt alacaklar dikkat! Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti... (15 Kasım güncel benzin ve mazot fiyatı)

15.11.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatı son dakika indirim ve zam haberleri ile araç sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan değişim akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda petrolde geçen hafta yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri bugün motorine, benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre bu gece yarısı motorin litre fiyatına 1,56 TL indirim yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Akaryakıt alacaklar dikkat! Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti... (15 Kasım güncel benzin ve mazot fiyatı)

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu kapsamda Kasım ayı içinde fiyat değişimi olmayan motorin litre fiyatına bu gece itibariyle 1,56 TL’lik indirim geldi. Benzin fiyatında ise değişim yaşanmadı. Peki, bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatlarında indirim bekleyen araç sahipleri için sevindiren gelişme yaşandı. Motorin grubunda bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 54 kuruş indirim gerçekleşti. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92'ye TL'ye, İzmir'de ise 24,94 TL'ye geriledi.

AKARYAKIT

PETROL FİYATLARI VE DOLAR KURUNDA SON DURUM

Yurt içi akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde küresel petrol fiyatı ve dolar kuru etkili oluyor. Dolar kuru geçen hafta içinde bir miktar gerileme yaşamasının ardından yeniden 18,60 civarında işlem görürken petrol fiyatları ise düşmeye devam ediyor.
Geçen hafta 96 dolara kadar yükselen petrol, bu sabah 92 dolar seviyelerinde bulunuyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL

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benzin motorin Akaryakıt indirim

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