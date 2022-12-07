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  4. Son dakika: Akaryakıt almak için bu geceyi bekleyin! Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim! 18 lira sınırına geriliyor… (7 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Akaryakıt almak için bu geceyi bekleyin! Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim! 18 lira sınırına geriliyor… (7 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

07.12.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt fiyatları için araç sahibi olanları akaryakıt istasyonlarına akın ettirecek bir haber geldi. Hem benzin hem de motorin grubuna büyük bir indirim geliyor! Peki güncel benzin ve mazot fiyatları kaç TL? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul akaryakıt fiyatları son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Akaryakıt almak için bu geceyi bekleyin! Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim! 18 lira sınırına geriliyor… (7 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Güncel benzin ve motorin fiyatı indirim haberleri sonrası araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıt indirim haberleri araştırılmaya başlandı. Edinilen son bilgiye göre bu gece yarısı hem motorin hem de benzine indirim gelecek! Peki, 7 Aralık Çarşamba güncel mazot, benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, kaç TL indirim gelecek?

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SON DAKİKA: HEM MOTORİN HEM DE BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM

Son iki haftada 7 kez değişen akaryakıta bir indirim daha geliyor. Petrol fiyatlarının 7 Ocak'tan bu yana ilk kez kritik seviye olan 80 doların altını görmesi sonrası benzine 2,15 TL, motorine ise 1,90 TL indirim yapılacak.

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İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

İndirim ile birlikte motorin litre fiyatı İstanbul’da 21,1 TL’ye, Ankara’da 21,24 TL’ye ve İzmir’de 21,32 TL’ye gerileyecek.

Benzin litre fiyatı da İstanbul için 18,05 TL, Ankara ve İzmir içinse 12,24 TL olacak.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

İstanbul
Benzin fiyatı: 20,19 TL
Motorin fiyatı: 22,97 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 20,37 TL
Motorin fiyatı: 23,13 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,36 TL
Motorin fiyatı: 23,20 TL

AKARYAKIT

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