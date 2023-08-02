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SON DAKİKA: Akaryakıt bayilerine giden zamlı tabelayı gördü! Benzin, motorin, şimdi de LPG… Son iki haftada 5 Türk Lirası birden…

02.08.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları 2 Ağustos Çarşamba günü de merakla takip ediliyor. Peş peşe yapılan motorin (mazot) ve benzin zamlarının ardından bir fiyat artışı da LPG (Otogaz) tarafında yaşandı. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ile bugün ne kadar? Otogaz fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot ve LPG fiyatı…

SON DAKİKA: Akaryakıt bayilerine giden zamlı tabelayı gördü! Benzin, motorin, şimdi de LPG… Son iki haftada 5 Türk Lirası birden…

Son dakika… Temmuz ayı akaryakıt fiyatları için adeta dönüm noktası oldu. ÖTV artırımı ile 6 liralık zammın ardından peş peşe gelen artışlar sonrası bir ayda yaklaşık 10 TL birden yükselen akaryakıt fiyatlarında sular durulmuyor. Piyasadaki gelişmeleri takip edenler ise “Akaryakıta zam, indirim gelecek mi?” , “Benzin-mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?” sorularını araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir zam da bugün LPG (otogaz) fiyatlarına geldi. İşte günce akaryakıt pompa fiyatları ile haberin detayları…

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SON DAKİKA: LPG’YE 2 LİRALIK ZAM

Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Yükselişte KDV ve ÖTV zamları, dolar kuru ve Brent petrol etkili olurken, bugün otogaz fiyatları da değişti. LPG’ye 2 TL zam yapıldı. Böylece son iki haftada 5 TL'yi bulan zam tabelaya yansıdı.

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MAZOT, BENZİNİ YİNE GEÇTİ

Son zamlarla birlikte motorin fiyatları 37 TL’yi aştı ve benzin litre fiyatının üzerine çıktı. 14 Mayıs öncesinde benzin 19,76 liradan, motorin ise 18,58 liradan satılıyordu.

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2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,03 TL
Motorin: 36,42 TL
LPG (Otogaz): 15,93 – 16,38 TL

ANKARA
Benzin: 36,55 TL
Motorin: 35,92 TL
LPG (Otogaz): 16,29 TL

İZMİR
Benzin: 36,56 TL
Motorin: 37,17 TL
LPG (Otogaz): 16,00 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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