SON DAKİKA: Akaryakıt bayilerine giden zamlı tabelayı gördü! Benzin, motorin, şimdi de LPG… Son iki haftada 5 Türk Lirası birden…

Son dakika… Temmuz ayı akaryakıt fiyatları için adeta dönüm noktası oldu. ÖTV artırımı ile 6 liralık zammın ardından peş peşe gelen artışlar sonrası bir ayda yaklaşık 10 TL birden yükselen akaryakıt fiyatlarında sular durulmuyor. Piyasadaki gelişmeleri takip edenler ise “Akaryakıta zam, indirim gelecek mi?” , “Benzin-mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?” sorularını araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir zam da bugün LPG (otogaz) fiyatlarına geldi. İşte günce akaryakıt pompa fiyatları ile haberin detayları…

SON DAKİKA: LPG’YE 2 LİRALIK ZAM

Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Yükselişte KDV ve ÖTV zamları, dolar kuru ve Brent petrol etkili olurken, bugün otogaz fiyatları da değişti. LPG’ye 2 TL zam yapıldı. Böylece son iki haftada 5 TL'yi bulan zam tabelaya yansıdı.

MAZOT, BENZİNİ YİNE GEÇTİ

Son zamlarla birlikte motorin fiyatları 37 TL’yi aştı ve benzin litre fiyatının üzerine çıktı. 14 Mayıs öncesinde benzin 19,76 liradan, motorin ise 18,58 liradan satılıyordu.

2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,03 TL

Motorin: 36,42 TL

LPG (Otogaz): 15,93 – 16,38 TL

ANKARA

Benzin: 36,55 TL

Motorin: 35,92 TL

LPG (Otogaz): 16,29 TL

İZMİR

Benzin: 36,56 TL

Motorin: 37,17 TL

LPG (Otogaz): 16,00 TL



