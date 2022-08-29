SON DAKİKA |Akaryakıt fiyatları değişiyor: Büyük indirim geliyor! Benzin, motorin... (Güncel benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika: Petrol ve dolar kurundaki hareketlilikle birlikte geçen haftalarda zam gelen akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme yaşandı. Benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen yukarı yönlü hareketlilikler sonrası geçen haftalarda fiyatlara peş peşe zam gelmişti. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte akaryakıtta bu kez indirim haberi geldi.
Art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.
Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.
Benzinde 1,04 TL indirim bekleniyor.
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