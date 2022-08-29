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  4. SON DAKİKA |Akaryakıt fiyatları değişiyor: Büyük indirim geliyor! Benzin, motorin... (Güncel benzin ve motorin fiyatları)

SON DAKİKA |Akaryakıt fiyatları değişiyor: Büyük indirim geliyor! Benzin, motorin... (Güncel benzin ve motorin fiyatları)

29.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Akaryakıta yapılan zamlar sonrası araç sahiplerine bugün iyi haber haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Son dakika: Petrol ve dolar kurundaki hareketlilikle birlikte geçen haftalarda zam gelen akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme yaşandı. Benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen yukarı yönlü hareketlilikler sonrası geçen haftalarda fiyatlara peş peşe zam gelmişti. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte akaryakıtta bu kez indirim haberi geldi.

SON DAKİKA | BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.

Benzinde 1,04 TL indirim bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
benzin Petrol Akaryakıt
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