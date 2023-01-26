FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Akaryakıt fiyatları petroldeki yükselişten nasibini aldı! Birer birer zamlanıyor: Dün benzin, bugün motorin… (26 Ocak 2023 Perşembe güncel fiyatlar)

Son dakika: Akaryakıt fiyatları petroldeki yükselişten nasibini aldı! Birer birer zamlanıyor: Dün benzin, bugün motorin… (26 Ocak 2023 Perşembe güncel fiyatlar)

26.01.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin olmak üzere son dakika gelişmeleri ile araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, dünya genelinde motorin fiyatları ve benzin fiyatı üzerinde inişli çıkışlı bir etkiye sebep oluyor. Pompa fiyatları sorgulanırken, dün benzine gelen zammın ardından motorin litre fiyatı için de zam yapıldı. Peki, bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kaç TL? İşte son durum…

Son dakika: Akaryakıt fiyatları petroldeki yükselişten nasibini aldı! Birer birer zamlanıyor: Dün benzin, bugün motorin… (26 Ocak 2023 Perşembe güncel fiyatlar)

Son dakika haberi: Dün benzine gelen zam sonrası bugün de motorin litre fiyatı için zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş petrolün 6 haftanın zirvesine çıkmasının ardından geldi. Dolar/TL kuru ise 18,80 liranın üzerinde fiyatlamasına devam ediyor. Peki güncel akaryakıt pompa fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Ocak Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…

iStock-1004721940

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ

2022’nin ilk yarısında küresel petrol fiyatlarındaki ralli ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle 30 TL’yi bulan motorin fiyatı, Aralık ayında petroldeki düşüşle 21 TL’ye geriledi. Ancak hem petrolün yeniden yükselmesi hem dolar kurunun rekor seviyelerde olması nedeniyle motorindeki düşüş de sınırlı kaldı.

Yılın ilk zammı ise geçen hafta sonu yapılmıştı. 23,14 TL’ye çıkan litre fiyatı bu gece yapılan 83 kuruşluk zammın ardından 23,97 TL’ye yükseldi.

iStock-88583608

BENZİN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Benzin litre fiyatında ise bugün herhangi bir değişiklik olmadı. Dün gece yapılan 1,25 TL zamla benzinin litre fiyatı 21,66 TL’ye yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 OCAK 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL
Benzin: 21.66 TL
Motorin: 23.97 TL

ANKARA
Benzin: 21.91 TL
Motorin: 24.25 TL

İZMİR
Benzin: 21.86 TL
Motorin: 24.31 TL

MOTORİN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...
Kuyumculardan gram ve çeyrek altın tahmini: 'O tarihe kadar 2.500 TL olabilir...'Kuyumculardan gram ve çeyrek altın tahmini: 'O tarihe kadar 2.500 TL olabilir...'
İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam... İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Kasadan her gün 30-40 bin lira çaldı, aylarca kimse anlamadı! 11 milyon TL'lik akıl almaz vurgun

Kasadan her gün 30-40 bin lira çaldı, aylarca kimse anlamadı! 11 milyon TL'lik akıl almaz vurgun

Talepleri yeni düzenlemede yer buldu! EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Talepleri yeni düzenlemede yer buldu! EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Kuyumculardan gram ve çeyrek altın tahmini: 'O tarihe kadar 2.500 TL olabilir...'

Kuyumculardan gram ve çeyrek altın tahmini: 'O tarihe kadar 2.500 TL olabilir...'

'Bilerek ani yapmıyoruz' Bakan Nebati'den dikkat çeken sözler

'Bilerek ani yapmıyoruz' Bakan Nebati'den dikkat çeken sözler

Altın zengini olan 40 ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Altın zengini olan 40 ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.