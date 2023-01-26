Son dakika: Akaryakıt fiyatları petroldeki yükselişten nasibini aldı! Birer birer zamlanıyor: Dün benzin, bugün motorin… (26 Ocak 2023 Perşembe güncel fiyatlar)

Son dakika haberi: Dün benzine gelen zam sonrası bugün de motorin litre fiyatı için zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş petrolün 6 haftanın zirvesine çıkmasının ardından geldi. Dolar/TL kuru ise 18,80 liranın üzerinde fiyatlamasına devam ediyor. Peki güncel akaryakıt pompa fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Ocak Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ

2022’nin ilk yarısında küresel petrol fiyatlarındaki ralli ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle 30 TL’yi bulan motorin fiyatı, Aralık ayında petroldeki düşüşle 21 TL’ye geriledi. Ancak hem petrolün yeniden yükselmesi hem dolar kurunun rekor seviyelerde olması nedeniyle motorindeki düşüş de sınırlı kaldı.

Yılın ilk zammı ise geçen hafta sonu yapılmıştı. 23,14 TL’ye çıkan litre fiyatı bu gece yapılan 83 kuruşluk zammın ardından 23,97 TL’ye yükseldi.

BENZİN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Benzin litre fiyatında ise bugün herhangi bir değişiklik olmadı. Dün gece yapılan 1,25 TL zamla benzinin litre fiyatı 21,66 TL’ye yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 OCAK 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin: 21.66 TL

Motorin: 23.97 TL

ANKARA

Benzin: 21.91 TL

Motorin: 24.25 TL

İZMİR

Benzin: 21.86 TL

Motorin: 24.31 TL



