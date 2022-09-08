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SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Petroldeki düşüş araç sahiplerine yaradı: Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

08.09.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Petrol fiyatları dün 90 doların altına kadar gerilerken akaryakıt haberleri vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. İki gün üst üste zam yapılan motorine indirim geldi. İndirimin miktarı 1,14 lira oldu. Benzin fiyatı içinse bir değişiklik yapılmadı. Vatandaşlar son indirim sonrası akaryakıt fiyatları güncel rakamlarını araştırıyor. Peki 8 Eylül motorin benzin fiyatı kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ve güncel motorin (mazot), benzin, LPG (otogaz) fiyatları…

SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Petroldeki düşüş araç sahiplerine yaradı: Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Son dakika: Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. İki gündür zamlanan motorine indirim yapıldı. İndirimin ardından motorin İstanbul için 25 liranın altına geriledi. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıt fiyatları dolar kurundaki değişim ve küresel petrol fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Dolar/TL kuru son haftalarda 18,20’li seviyelerde işlem görürken, brent petrol fiyatı ise dün 90 doların altına kadar geriledi. Petroldeki düşüş iki gün üst üste zam gelen motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Benzin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı.

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SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorine geçen hafta 2,41 TL’lik indirim yapılmasının ardından önceki gün 69 kuruş zam yapılmıştı. Dün 77 kuruşluk yeni zamla beraber litre fiyatı 25,99 TL’ye çıktı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ise motorine 1,14 TL indirim geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 99 kuruşa geriledi.

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BENZİN VE OTOGAZDA SON DURUM

Benzinin litresine bu hafta 77 kuruş yapılmasının ardından fiyat 19,23 TL’de. Otogazın (LPG) litresi ise 10,62 TL.

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BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA? (8 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)

İSTANBUL
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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