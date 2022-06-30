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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına bu kez üst üste indirim! Motorin litre fiyatı yeniden 26 liraları gördü: Benzin fiyatları ise…

30.06.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Dolar kurunun 17 liranın altına çekilmesiyle dün motorin için 2,5 liralık indirim yapılmasının ardından fiyatlar bugün de 84 kuruş düştü. Böylece 30 lira olan motorin fiyatları iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi. Benzin litre fiyatında ise henüz bir değişiklik yapılmadı. Peki 30 Haziran Perşembe güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına bu kez üst üste indirim! Motorin litre fiyatı yeniden 26 liraları gördü: Benzin fiyatları ise…

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası bu kez rota terse döndü. Dolar kurundaki düşüş motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Motorin litre fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bugün de 84 kuruş düştü. Benzin fiyatında ise son gelen 25 kuruşluk indirimin ardından değişiklik yapılmadı. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26,69'a, Ankara ve İzmir'de ise 26,82'ye geriledi.

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30 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 27,26 TL
Motorin: 26,69 TL
LPG: 11,97 TL

İZMİR
Benzin: 27,37 TL
Motorin: 26,82 TL
LPG: 12,09 TL

ANKARA
Benzin: 27,35 TL
Motorin: 26,82 TL
LPG: 12,29 TL

İLK BEŞ AYDA SATIŞLAR ARTTI

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 22,53 artışla 2 milyon 653 bin 76 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 50,72 artışla 13 bin 999 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 6,82 artışla 141 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 43,52 artışla 269 bin 575 ton olduğu belirtildi.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 37,31 artışla 1 milyon 577 bin 66 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,74 artışla 11 milyon 641 bin 341 metreküp seviyesine ulaştı. Fuel oil satışları yüzde 53,38 artışla 96 bin 148 ton, gazyağı satışları yüzde 18,54 düşüşle 760 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 10,60 artışla 1 milyon 146 bin 313 ton olarak gerçekleşti.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


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