Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! 24 liraya ulaşan benzin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bren petrol fiyatlarındaki düşüş benzin fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Brent petrolde yaşanan yükseliş ve dolar/TL kurunun 16 sınırına dayanmasıyla akaryakıt fiyatlarına iki gün üst üste zam yapılmıştı. Benzine son olarak 19 Mayıs 2022 perşembe günü gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam gelmiş, motorinde fiyat artışına gidilmemişti.

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

21.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 232’LİK ZAM

Petroün varil fiyatı geçen yıl bu zamanlar 70 dolardan işlem görürken şu sıralar 105 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Fiyatlardaki artışı ise yüzde 60 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde benzinin litresi 7,23 liradan satışa sunulurken, bu gece son gelen zamla beraber 24 liraya dayandı. Böylece benzinin litre fiyatı da bir yılda yüzde 232 arttı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 23,87 TL

Motorin (Mazot): 22,09 TL

LPG: 11,04 TL

ANKARA

Benzin: 23,96 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG: 11,23 TL

İZMİR

Benzin: 23,99 TL

Motorin (Mazot): 22,14 TL

LPG: 11,04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

