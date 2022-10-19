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Son dakika… Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle! Petrol 67 dolara gerilediğinde… (19 Ekim güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?)

19.10.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Akaryakıt fiyatları ile güncel mazot ve benzin fiyatı araç sahiplerinin gündeminde yer alırken ABD’den flaş bir hamle geldi. OPEC’in kararının ardından Biden yönetiminin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunulmasının planladığı öğrenildi. Akaryakıt fiyatlarında düşüş getirecek hamle olarak adlandırılan adım sonrası benzin ve motorin indirimi olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 19 Ekim 2022 akaryakıt fiyatları ile güncel motorin ve benzin fiyatları...

Son dakika… Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle! Petrol 67 dolara gerilediğinde… (19 Ekim güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?)

Son dakika… Akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin başta olmak üzere Eylül ayını sessiz geçirmesine karşın geçtiğimiz iki hafta boyunca zam ve indirim haberleri ile sürücülerin gündeminde kalmaya devam etti. Petroldeki inişli çıkışlı grafiğe rağmen dolar kurunun değer kazanmasıyla, benzin ve motorin litre fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Peki, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 19 Ekim güncel motorin fiyatları ile benzin fiyatı…

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SON DAKİKA: MOTORİNE 5 ZAM 1 İNDİRİM

Motorine bu ay içinde 5 defa zam gelirken bir defa da indirim yapıldı. Ay başında 23,12 TL olan litre fiyatı 28,53 TL’ye kadar çıktı. Geçen hafta içindeki indirimin ardından 99 kuruşluk son zamla litre fiyatı 27,42 TL oldu. Benzine bu ay içinde iki kez zam yapılırken henüz indirim gerçekleşmedi. Litre fiyatı bu ay 19,23 TL’den 20,60 TL’ye yükseldi. Otogazda ise bu ay içinde tek haneden yeniden çift haneye yükseliş oldu.

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BIDEN YÖNETİMİNDEN STRATEJİK PETROL ADIMI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım’dan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu kararın üzerine tartışmalar devam ederken ABD’den çok kritik bir hamle geldi. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunulmasını planladığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın çarşamba günü ABD enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarıldı.

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PETROL 67 DOLARA DÜŞERSE ALIM BAŞLAYACAK

Açıklamada, bu kapsamda Enerji Bakanlığının aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için çarşamba günü satış bildirimi yayımlayacağı belirtildi. Söz konusu satışın mart ayında açıklanan 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesi kararını tamamlayacağı kaydedilen açıklamada, Biden'ın gerekirse bu kış stratejik petrol rezervinden ek satışlara hazır olması için Enerji Bakanlığına çağrıda bulunacağı ifade edildi.

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Açıklamada, Biden'ın petrol fiyatları varil başına 67-72 dolar aralığına veya altına düştüğünde stratejik petrol rezervi için petrol geri alımının yapılmasının planladığını açıklayacağı da kaydedildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden'ın şirketleri daha düşük enerji maliyetlerini bir an önce tüketicilere aktarmaya çağırdığı belirtildi.

PETROL YÜKSELİŞTE

Yatırımcıların daha riskli varlıklar araması ve Çin’deki talep artışı petrol fiyatlarına yükseliş getirdi. Ham petrol Çarşamba günü 82,74 dolara yükselirken, brent petrol ise 90,31 dolardan işlem görüyor.

DOLAR KURU ZİRVELERDE DOLAŞIYOR

Geçtiğimiz ayki faiz indiriminin ardından 18,50’li seviyelere çıkan dolar/TL son bir ayı 18,58 civarında yatay geçirdi. Yarın Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. Ekonomistler düşük faiz ile enflasyonun yükselmeye devam edeceği kaygısının TL’de yeni dip seviyelerin görülmesine neden olabileceğinin altını çiziyor.

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15 MART’TAN BERİ RESMİ DUYURU YOK

Akaryakıt fiyatlarını en başta TÜPRAŞ ve SOCAR açıklıyor. Bunu dağıtım şirketlerine gönderiyor. Vatandaşa duyuran kurum ise Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) oluyor. Fiyatlar bir formül üzerinden belirlendiği için EPGİS de bu formülle rafineriler tarafından kesinleşmiş olana göre zam mı, indirim mi şeklinde ilan ediyor. Ancak bu durum 15 Mart 2022’de değişti. Akaryakıt fiyatlarında manipülasyon yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan EPGİS yasal süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine o tarihten itibaren ara verdi.

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Sendika, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerin ardından benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamları kamuoyuna yanlış servis ettiği iddiasıyla EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın hedefi haline gelmişti.

AKARYAKIT


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Akaryakıt
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