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  4. SON DAKİKA | Akaryakıt tarifesi değişti: MOTORİNE 91 kuruş ZAM! (4 Mart Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA | Akaryakıt tarifesi değişti: MOTORİNE 91 kuruş ZAM! (4 Mart Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

04.03.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorin (mazot) ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son olarak motorin litre fiyatları için 63 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak fiyatları bugün değişti. Peki 4 Mart 2023 motorin, mazot, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt pompa fiyatları…

SON DAKİKA | Akaryakıt tarifesi değişti: MOTORİNE 91 kuruş ZAM! (4 Mart Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Mazot ve benzin fiyatı indirim ve zam haberleri ile araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt fiyatları 4 Mart 2023 Cumartesi günü de merak edilirken motorin fiyatları bu sabah zamlandı. Peki bugün güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir motorin litre fiyatları ile son dakika haberinin detayları…

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MOTORİNE ZAM GELDİ

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.63 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.48 liradan satılıyor. Ancak bugün motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği olmadı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 MART 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL
• Benzin: 20,46 TL
• Motorin: 21,52 TL
• LPG (Otogaz): 11,63 TL

ANKARA
• Benzin: 20,80 TL
• Motorin: 21,90 TL
• LPG (Otogaz): 12,05 TL

İZMİR
• Benzin: 20,75 TL
• Motorin: 21,95 TL
• LPG (Otogaz): 11,76 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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