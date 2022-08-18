SON DAKİKA | Akaryakıta bir zam, bir de indirim! Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorin fiyatları değişti

Son dakika haberi: Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik, Rusya-Ukrayna savaşı, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel olayların etkilediği akaryakıtta son günlerde dalgalanmalar hızlandı. Geçtiğimiz iki günde motorine yapılması beklenen 1,26 TL ve 79 kuruşluk zam iptal edilmişti. Bugün ise akaryakıtta bir zam bir de indirim geldi. 18 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam gelirken benzinde ise 83 kuruş indirim yapıldı.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Yapılan zam sonrası ortalama motorin fiyatları; İstanbul'da 24 liraya, Ankara'da 24,11 liraya ve İzmir'de ise 24,12 liraya yükseldi

BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzine yapılan 83 kuruşluk indirim sonrası ortalama fiyatlar; İstanbul'da litre fiyatı 20,33 liraya, Ankara'da 20,45 liraya, İzmir'de 20,44 liraya düştü.

