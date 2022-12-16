SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin… (Güncel motorin benzin fiyatları)

Son dakika… Brent petrol ve dolar/TL kuruna göre yön belirleyen akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına yapılan indirimin ardından petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ile benzin fiyatına zam yapılmıştı. Bir zam haberi de motorin fiyatı için geldi. Motorine geçtiğimiz gün gelen indirimin ardından bu gece yarısından itibaren motorine zam yapılacağı öğrenildi. Peki, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 15 Aralık güncel motorin fiyatları ile benzin fiyatı…
Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,70 TL fiyat artışı bekleniyor.
Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 18,49 TL
Motorin fiyatı: 21,11 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL