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SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin… (Güncel motorin benzin fiyatları)

16.12.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin yerini yeniden zamlar aldı. Petrol fiyatlarının hafta içinde yükselişe geçmesiyle önce benzine zam geldi. Şimdi de motorin fiyatlarına zam yapılacağı öğrenildi. Peki 13 Aralık Cuma benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte detaylar…

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin… (Güncel motorin benzin fiyatları)

Son dakika… Brent petrol ve dolar/TL kuruna göre yön belirleyen akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına yapılan indirimin ardından petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ile benzin fiyatına zam yapılmıştı. Bir zam haberi de motorin fiyatı için geldi. Motorine geçtiğimiz gün gelen indirimin ardından bu gece yarısından itibaren motorine zam yapılacağı öğrenildi. Peki, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 15 Aralık güncel motorin fiyatları ile benzin fiyatı…

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SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELiYOR

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,70 TL fiyat artışı bekleniyor.

Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 ARALIK 2022 CUMA)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 18,49 TL
Motorin fiyatı: 21,11 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL

AKARYAKIT

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Petrol Akaryakıt

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