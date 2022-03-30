FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Son dakika: Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

30.03.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştıran vatandaşlara son dakika haberi geldi. Geçen hafta 120 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatı 100 dolar seviyelerine kadar geriledi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle motorinin litre fiyatına 1,55 liralık indirim yapıldı. İndirim pompaya yansırken bir müjdeli haber geldi. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruş indirim bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelerden olumlu haber akışının gelmesiyle piyasalarda dün sert düşüşler oldu. Brent petrol fiyatı dün 103 dolara kadar geriledi. Bu gelişme sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim olması yönünde beklenti oluşurken sevindirici haber geldi. Akaryakıt firmalarının internet sitelerinde motorin fiyatlarına büyük bir indirim yapıldığı görüldü. Buna göre bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından bir indirim daha geliyor. NTV'den alınan habere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruşluk indirim geliyor.

iStock-1214359334

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23,64 liradan 22,09 liraya, Ankara ve İzmir'de 23,72 liradan 22,17 liraya düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrete zam gelecek mi?Asgari ücrete zam gelecek mi?
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddiaAraç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia
Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 81 yorum
şuanda bu fiyatalar hala yüksek gecmişteki brent petrol fiyatalarına bakarsanız,hükümetin biraz insafa gelmesi lazım.
2023de insafa gelir
indirim olunca büyük indirim ama zam olunca haber bile yapılmıyor artık
kardeşim önceden dolar kaç para idi şimdi kaç para dolar
1,55 indirim olduysa 3 vakte kadar okkalı bir bindirim olur! Güzel ülkemin makus talihi…
Yorum yapmıyorum memleket ne halde

En Çok Okunan Haberler

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Altın ve dolar tepetaklak oldu!

Altın ve dolar tepetaklak oldu!

Emlak vergisi istisnasında flaş detay! Geriye dönük 5 yıl...

Emlak vergisi istisnasında flaş detay! Geriye dönük 5 yıl...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.