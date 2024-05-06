Son dakika: AKARYAKITA İNDİRİM geliyor! Benzin ve motorinde kararlar peş peşe geldi: Önce indirim sonra tek fiyat (6 Mayıs Pazartesi güncel benzin-mazot-LPG fiyatı)

Son dakika: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacağını, kararın 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağını Resmi Gazete’den duyurmuştu. Araç sahipleri için kritik karar öncesinde bir yeni gelişme daha yaşandı. Hem benzin fiyatı hem de (mazot) motorin fiyatları için indirim geleceği öğrenildi. İşte 6 Mayıs 2024 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

MAZOT VE BENZİNDE İNDİRİM YOLDA

Foreks Haber'in aktardığı bilgiye göre, yarın akşam çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde 1,5 TL civarı indirim bekleniyor.

6 MAYIS 2024 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

Benzin: 44,84 TL

Motorin: 42,28 TL

LPG (Otogaz): 22,46 TL









