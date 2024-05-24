Son dakika: AKARYAKITA İNDİRİM geliyor! Petrol fiyatları geriledi, benzinde tabela değişiyor! (24 Mayıs 2024 güncel benzin-motorin fiyatları)

Petrol ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları araç sürücülerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. "Akaryakıtta zam veya indirim var mı?" sorusuna yanıt arayan sürücüleri sevindirecek haber geldi. Benzine bu geceden itibaren indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş benzine indirim olarak yansıyacak.

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ

NTV'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 55 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 40.23 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 42.66 TL

Motorin litre fiyatı: 40.17 TL

Ankara

**

Benzin litre fiyatı: 43.64 TL

Motorin litre fiyatı: 41.16 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 43.89 TL

Motorin litre fiyatı: 41.44 TL







