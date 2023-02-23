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SON DAKİKA| Akaryakıta peş peşe indirim: Bugün benzin, yarın motorin… (23 Şubat Perşembe güncel fiyatlar)

23.02.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleri ile bugün de araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt fiyatları için son olarak yapılan çifte zammın ardından benzine indirim yapıldı. Bu gece yarısı motorine de indirim gelecek. Peki güncel akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Şubat 2023 Perşembe Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot fiyatı ile son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA| Akaryakıta peş peşe indirim: Bugün benzin, yarın motorin… (23 Şubat Perşembe güncel fiyatlar)

Son dakika haberleri… Mazot ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından 23 Şubat 2023 Perşembe günü de araştırılıyor. Gece yarısı benzine gelen indirimin ardından motorin litre fiyatları da değişecek. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları ve haberin detayları...

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BENZİN FİYATI GERİLEDİ

Benzinin litre fiyatı ay başında 21,14 TL idi. İlk hafta yapılan 1,31 TL indirimle litre fiyatı 19,83 TL’ye indi. Ayın ikinci haftası yapılan 1,11 TL’lik zamla fiyat 20,94 TL’ye yükseldi. Ancak petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüşün etkisiyle bugün benzinin litresinde 48 kuruş indirim gerçekleştirildi.

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MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Yurt dışı fiyatlardaki gerileme benzinde 48 kuruşun ardından motorinde de indirimi getiriyor. Bu gece (perşembe) yarısından geçerli motorinde 63 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimle motorinin litresi Ankara'da 20.99, İstanbul'da 20.65, İzmir'de 21.03 liradan satılacak.

Motorinde bu ay başında 23,50 TL olan litre fiyatı gelen indirimlerle 20,07 TL’ye indi. Geçtiğimiz hafta 1,22 TL’lik zamla litre fiyatı 21,29 TL’ye yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 20,46 TL
  • Motorin: 21,29 TL
  • Otogaz (LPG): 10,80 TL

MOTORİN


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Akaryakıt

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