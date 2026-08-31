Gümüşte 3 senaryo açıklandı! Yıl sonu için tahminler geldi

Gümüş fiyatları hareketli seyrini sürdürüyor. Yeni güne yükselişle başlayan gümüşte fiyatlar dikkat çekiyor. Ons gümüş 66,54 dolar, gram gümüş 103,50 TL seviyesinde seyrediyor. Bir yandan da gümüş ile ilgili tahminler ve beklentiler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Monarch PMS, Fed'in atacağı adımlardan fiziki gümüş arzına kadar birçok değişkeni dikkate alarak yıl sonu için üç farklı senaryo hazırladı.

GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Şirketin en yüksek olasılık verdiği temel senaryonun gümüşte yükselişin devam etmesi yönünde olduğu belirtilirken bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin yüzde 55 olarak hesaplandığı, tahminin Fed'in faizleri eylül ayına kadar sabit tutması, enerji fiyatlarının normalleşmesi ve reel getirilerin istikrar kazanmasına bağlı olduğu belirtildi.

Monarch'ın temel senaryosuna göre gümüşün 2026 sonuna kadar ons başına 70-85 dolar aralığına ulaşmasının beklendiği, aynı senaryoda altın için 4.300-4.700 dolar aralığının öngörüldüğü kaydedildi. Fakat şirketin gümüş için hesabının 85 dolarda bitmediği, şartların değişmesi halinde çok daha yüksek seviyelerin gündeme geleceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Monarch'ın, daha güçlü bir yükseliş yaşanabileceği senaryoya yüzde 25 olasılık verdiği, bunun için ABD işgücü piyasasının zayıflaması ve Fed'in daha gevşek bir para politikasına yönelmesi gerektiği vurgulandı. Kurumsal yatırımcıların değerli metallere dönmesi ve fiziki gümüş arzının daha da sıkışmasının da fiyatı destekleyebileceği, bu şartların oluşması halinde şirketin tahmininin oldukça iddialı olduğu kaydedildi.

İyimser senaryoya göre gümüşün yıl sonuna kadar 95-120 dolar aralığına ulaşabileceği aktarıldı. Altının ise aynı dönemde 5.000-5.600 dolar aralığına çıkabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Tahminlere göre; yükseliş ihtimalinin yanı sıra gümüş yatırımcısının önünde bir başka ihtimal daha var. Şirketin üçüncü senaryosunun tablonun tamamen tersine dönebileceğini gösterdiği işaret edildi.

Monarch'ın, olumsuz senaryonun gerçekleşmesine yüzde 20 ihtimal verdiği, bu senaryoda Fed'in eylül ayında faiz artırması ve reel getirilerin değerli metaller üzerinde baskı oluşturması beklendiği, böyle bir durumda gümüş için tahmin edilen seviyenin 70 doların da oldukça altında olduğu kaydedildi.

Şirketin düşüş senaryosunda gümüşün 45-55 dolar aralığına kadar gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Altın için ise 3.400-3.900 dolar aralığının öngörüldüğü belirtildi.

GÜMÜŞ FİYAT TAHMİNLERİ

Bu durumda Monarch'ın gümüş için yıl sonu tahminlerinin en düşük ve en yüksek noktaları 45 ile 120 dolar arasında değişiyor.