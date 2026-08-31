FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Gümüşte 3 senaryo açıklandı! Yıl sonu için tahminler geldi

Gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilikle gözler yıl sonu beklentilerine çevrildi. Monarch PMS, gümüş için üç farklı senaryo ortaya koydu. Peki, gümüş yükselir mi düşer mi? İşte dev kurumunda tahminleri...

Gümüşte 3 senaryo açıklandı! Yıl sonu için tahminler geldi
Hande Dağ

Gümüş fiyatları hareketli seyrini sürdürüyor. Yeni güne yükselişle başlayan gümüşte fiyatlar dikkat çekiyor. Ons gümüş 66,54 dolar, gram gümüş 103,50 TL seviyesinde seyrediyor. Bir yandan da gümüş ile ilgili tahminler ve beklentiler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Gümüşte 3 senaryo açıklandı! Yıl sonu için tahminler geldi 1

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Monarch PMS, Fed'in atacağı adımlardan fiziki gümüş arzına kadar birçok değişkeni dikkate alarak yıl sonu için üç farklı senaryo hazırladı.

Gümüşte 3 senaryo açıklandı! Yıl sonu için tahminler geldi 2

GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Şirketin en yüksek olasılık verdiği temel senaryonun gümüşte yükselişin devam etmesi yönünde olduğu belirtilirken bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin yüzde 55 olarak hesaplandığı, tahminin Fed'in faizleri eylül ayına kadar sabit tutması, enerji fiyatlarının normalleşmesi ve reel getirilerin istikrar kazanmasına bağlı olduğu belirtildi.

Monarch'ın temel senaryosuna göre gümüşün 2026 sonuna kadar ons başına 70-85 dolar aralığına ulaşmasının beklendiği, aynı senaryoda altın için 4.300-4.700 dolar aralığının öngörüldüğü kaydedildi. Fakat şirketin gümüş için hesabının 85 dolarda bitmediği, şartların değişmesi halinde çok daha yüksek seviyelerin gündeme geleceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Gümüşte 3 senaryo açıklandı! Yıl sonu için tahminler geldi 3

Monarch'ın, daha güçlü bir yükseliş yaşanabileceği senaryoya yüzde 25 olasılık verdiği, bunun için ABD işgücü piyasasının zayıflaması ve Fed'in daha gevşek bir para politikasına yönelmesi gerektiği vurgulandı. Kurumsal yatırımcıların değerli metallere dönmesi ve fiziki gümüş arzının daha da sıkışmasının da fiyatı destekleyebileceği, bu şartların oluşması halinde şirketin tahmininin oldukça iddialı olduğu kaydedildi.

İyimser senaryoya göre gümüşün yıl sonuna kadar 95-120 dolar aralığına ulaşabileceği aktarıldı. Altının ise aynı dönemde 5.000-5.600 dolar aralığına çıkabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Gümüşte 3 senaryo açıklandı! Yıl sonu için tahminler geldi 4

Tahminlere göre; yükseliş ihtimalinin yanı sıra gümüş yatırımcısının önünde bir başka ihtimal daha var. Şirketin üçüncü senaryosunun tablonun tamamen tersine dönebileceğini gösterdiği işaret edildi.

Monarch'ın, olumsuz senaryonun gerçekleşmesine yüzde 20 ihtimal verdiği, bu senaryoda Fed'in eylül ayında faiz artırması ve reel getirilerin değerli metaller üzerinde baskı oluşturması beklendiği, böyle bir durumda gümüş için tahmin edilen seviyenin 70 doların da oldukça altında olduğu kaydedildi.

Şirketin düşüş senaryosunda gümüşün 45-55 dolar aralığına kadar gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Altın için ise 3.400-3.900 dolar aralığının öngörüldüğü belirtildi.

GÜMÜŞ FİYAT TAHMİNLERİ

Bu durumda Monarch'ın gümüş için yıl sonu tahminlerinin en düşük ve en yüksek noktaları 45 ile 120 dolar arasında değişiyor.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
700 milyon dolarlık altın sarısı manzara700 milyon dolarlık altın sarısı manzara
Almanya'dan şoför hamlesi: Türkçe sınav, 4500 euro maaşAlmanya'dan şoför hamlesi: Türkçe sınav, 4500 euro maaş

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gram gümüş gram gümüş fiyatı gümüş fiyatları gümüş fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.