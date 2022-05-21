Son dakika: Akaryakıta peş peşe zam gelmişti şimdi de… Benzin fiyatı için yeni karar!

Son dakika: Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansımız üst üste yapılan iki zammın ardından benzinin litre fiyatı 24 liraya dayanmıştı. Ancak benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geldi. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 85 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.

Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı.

“PETROLDE ZİRVE HENÜZ GELMEDİ”

Petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu arz sorunları ve risk ortamı nedeniyle 140 dolar seviyelerine yükselerek rekor kırmıştı. Ancak savaşın seyrinin değişmesi ile bir süredir 110 dolar seviyelerinde yatay olarak hareket eden petrol fiyatları için analistler henüz bir zirveye ulaşılmadığını ifade ettiler.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA PETROLE TALEP DAHA DA ARTABİLİR

Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) arz ve talebin önümüzdeki 6 ay boyunca daha da artacağını ifade ederken, görünüm için birçok riskin bulunduğunu bildirdi. Avrupa Birliği’nin (AB) sadece Rus petrol ve gazının ithalatını yasaklamak için baskı yapmakla kalmadığı, aynı zamanda Rusya'nın petrolünü ‘diğer’ taraflara satacağını iddia etmesi de ‘yersiz’ olarak ifade edildi.

AB son teklifi yerine getirirse, 6 ay içinde Rus petrolüne tamamen yasak gelecek. Öte yandan Çin'deki koronavirüs kısıtlamalarının 1 Haziran'dan itibaren gevşemesi bekleniyor. Analistler bunun petrole olan talebi arttıracağını kaydediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL**

Benzin: 22,85 TL

Motorin (Mazot): 22,09 TL

LPG: 11,04 TL

ANKARA

Benzin: 23,96 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG: 11,23 TL

İZMİR

Benzin: 22,94 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG: 11,23 TL



