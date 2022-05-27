Son dakika: Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Yurt içinde dolar kurunun 16,50 seviyesine yaklaşmasıyla akaryakıt piyasalarına kur zammı yapılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında artış meydana geldi. Benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorin litre fiyatına 1,35 lira, otogazın ise 35 kuruş zam yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 24,27 TL

Motorin: 23,43 TL

LPG: 11,40 TL

ANKARA

Benzin: 24,37 TL

Motorin: 23,51 TL

LPG: 11,60 TL

İZMİR

Benzin: 24,39 TL

Motorin: 23,52 TL

LPG: 11,40 TL



