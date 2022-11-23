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SON DAKİKA: Akaryakıtta bir ileri bir geri! Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

23.11.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yurt içinde akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin (mazot) olmak üzere araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Motorine, benzine indirim, zam var mı? sorusuna yanıt arayanlar için sevindiren haber geldi. Tabelalar bugün itibariyle değişti. Benzine indirim geldi! Ancak bu gece fiyatlar yeniden değişecek. İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA: Akaryakıtta bir ileri bir geri! Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

Son dakika… Araçlarına yakıt almak isteyen sürücüler, akaryakıt bayilerinde bugün itibarıyla yeni tabelayla karşılaştı. Petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken benzin ve motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Geçen hafta üst üste yapılan indirimlere bir yenisi daha eklendi. Benzin grubuna indirim geldi! Fakat gelen son dakika bilgisine göre fiyatlar bu gece bir kez daha değişecek!

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SON DAKİKA: BENZİNE ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM

Geçen hafta üst üste iki kez indirim yapılan benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 1,16 TL indirim yapıldı. Böylece benzin litre fiyatı ortalama 20 lira seviyesine geri döndü. Bu gece yarısından itibaren benzine yeniden zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 55 kuruş zamlanacak.

MOTORİN FİYATLARI GERİLEYECEK

Son olarak 12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatı içinse bir değişiklik yapılmadı. Bugün gelen habere göre ise motorinde ise 95 kuruş indirim olacağı öğrenildi.

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BENZİN VE MOTORİNDE YENİ FİYATLAR

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,58 TL'ye, Ankara'da 20,74 TL'ye, İzmir'de 20,75 TL'ye yükselecek.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre yaklaşık olarak İstanbul’da 23,84 TL’ye, Ankara’da 23,97 TL’ye, İzmir’de 24,01 TL’ye gerileyecek.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları yüzde 6’ya yakın kayıpla yola devam ederken, düşüşte Suudi Arabistan’ın petrol üretici ülkelerle (OPEC+) üretim artışını görüşeceği haberleri etkili oldu. Suudi Arabistan’ın haberi yalanlaması ve gerekmesi durumunda arz kesintisinin devamı gelebileceği yönünde açıklama yapmasıyla dün kayıplar silinmişti. Ancak bu sabah düşüş devam etti. Brent fiyatı 88,18 dolara ham petrol fiyatı ise 80,83 dolara geriledi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA)

İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,03 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,02 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 20,19 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,19 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL

AKARYAKIT

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