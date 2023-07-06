FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA |Akaryakıtta bir zam bir indirim! Motorin 25 liranın üzerine çıktı, Otogaz 10 lira seviyesine düştü (6 Temmuz Perşembe güncel benzin-mazot-LPG fiyatı)

SON DAKİKA |Akaryakıtta bir zam bir indirim! Motorin 25 liranın üzerine çıktı, Otogaz 10 lira seviyesine düştü (6 Temmuz Perşembe güncel benzin-mazot-LPG fiyatı)

06.07.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Geçtiğimiz gün benzin litre fiyatı için yapılan 2 lira 11 kuruşluk zammın ardından akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Motorin fiyatları 87 kuruş zamlandı. Otogaz fiyatları da 65 kuruş geri çekildi. Böylece ortalama olarak mazot fiyatı ülke genelinde 25 liranın üzerine yükseldi. İşte 6 Temmuz 2023 Perşembe Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt pompa fiyatları...

SON DAKİKA |Akaryakıtta bir zam bir indirim! Motorin 25 liranın üzerine çıktı, Otogaz 10 lira seviyesine düştü (6 Temmuz Perşembe güncel benzin-mazot-LPG fiyatı)

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatı dar bantta karışık bir seyir izlerken, dolar kurunun 26 TL seviyelerinde bulunması, akaryakıt fiyatları üzerinde indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda Temmuz ayında ilk olarak benzin fiyatı için 2,11 TL’lik artış yapılmıştı. Bu gece yarısı ise fiyatlar bir kez daha değişti. Bu kez motorin litre fiyatı zamlanırken, Otogaz (LPG) fiyatları ise geriye çekildi. İşte 6 Temmuz Perşembe il il güncel akaryakıt fiyatları ve benzin-mazot fiyatı son dakika gelişmeleri…

iStock-1368523781

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM OTOGAZA İNDİRİM

Motorin litre fiyatları bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruş zamlandı. Otogaz fiyatları ise 65 kuruş geriledi.

Böylece mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 24.77 liraya, Ankara’da 25.27 liraya, İzmir’de 25.42 liraya yükseldi. LPG fiyatları ise İstanbul’da 10,70 TL, Ankara’da 10,82 ve İzmir’de 10,67 TL’ye düştü.

iStock-1418197514

6 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 26.17 TL
Motorin: 24.77 TL
LPG (Otogaz): 10.70 TL

ANKARA
Benzin: 26.65 TL
Motorin: 25.27 TL
LPG (Otogaz): 10.82 TL

İZMİR
Benzin: 26.64 TL
Motorin: 25.42 TL
LPG (Otogaz): 10.67 TL

BENZİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el araç satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandıİkinci el araç satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması: 'Meclis tatile girmeden önce...'Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması: 'Meclis tatile girmeden önce...'
Otomobil bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu! 'Hiçbir zaman sıfır araç fiyatlarını geçmedi'Otomobil bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu! 'Hiçbir zaman sıfır araç fiyatlarını geçmedi'
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi

Okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Adım adım takip edip tecavüz etti! Tatili kabusa döndü

Adım adım takip edip tecavüz etti! Tatili kabusa döndü

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.