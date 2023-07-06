SON DAKİKA |Akaryakıtta bir zam bir indirim! Motorin 25 liranın üzerine çıktı, Otogaz 10 lira seviyesine düştü (6 Temmuz Perşembe güncel benzin-mazot-LPG fiyatı)

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatı dar bantta karışık bir seyir izlerken, dolar kurunun 26 TL seviyelerinde bulunması, akaryakıt fiyatları üzerinde indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda Temmuz ayında ilk olarak benzin fiyatı için 2,11 TL’lik artış yapılmıştı. Bu gece yarısı ise fiyatlar bir kez daha değişti. Bu kez motorin litre fiyatı zamlanırken, Otogaz (LPG) fiyatları ise geriye çekildi. İşte 6 Temmuz Perşembe il il güncel akaryakıt fiyatları ve benzin-mazot fiyatı son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM OTOGAZA İNDİRİM

Motorin litre fiyatları bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruş zamlandı. Otogaz fiyatları ise 65 kuruş geriledi.

Böylece mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 24.77 liraya, Ankara’da 25.27 liraya, İzmir’de 25.42 liraya yükseldi. LPG fiyatları ise İstanbul’da 10,70 TL, Ankara’da 10,82 ve İzmir’de 10,67 TL’ye düştü.

6 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 26.17 TL

Motorin: 24.77 TL

LPG (Otogaz): 10.70 TL

ANKARA

Benzin: 26.65 TL

Motorin: 25.27 TL

LPG (Otogaz): 10.82 TL

İZMİR

Benzin: 26.64 TL

Motorin: 25.42 TL

LPG (Otogaz): 10.67 TL





