SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzin ve motorin zammında yeni gelişme! Ertelenmişti, yeni tarih belli oldu

Benzin ve motorin zammında son dakika gelişmesi.... Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalarak 85,53 dolar oldu. Petrol ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareketliliğin ardından benzin ve motorine zam haberi geldi. Ertelenen benzin ve motorin zammında rakamlar ve tarih belli oldu.

Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek. Zammın ise gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI



Benzin fiyatı: 40,26 TL

Motorin litre fiyatı: 40,65 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI



Benzin fiyatı: 40,14 TL

Motorin litre fiyatı: 40,56 TL

ANKARA



Benzin litre fiyatı: 41,24 TL

Motorin litre fiyatı: 41,63 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 41,52 TL

Motorin litre fiyatı: 42,00 TL







