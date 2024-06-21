SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzin ve motorin zammında yeni gelişme! Ertelenmişti, yeni tarih belli oldu

Benzin ve motorin zammında son dakika gelişmesi.... Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalarak 85,53 dolar oldu. Petrol ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareketliliğin ardından benzin ve motorine zam haberi geldi. Ertelenen benzin ve motorin zammında rakamlar ve tarih belli oldu.
Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek. Zammın ise gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 40,26 TL
Motorin litre fiyatı: 40,65 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 40,14 TL
Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
Motorin litre fiyatı: 42,00 TL