Son dakika: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerden gelen olumlu mesajların etkisiyle petrol fiyatları geriledi. Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi pompaya indirim olarak yansıması bekleniyor. Buna göre, 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları...

YARIN BİR İNDİRİM DAHA GELECEK

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, bugün de benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim yapıldı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17 Mart Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 62 kuruş; motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE OLDU?

Gelen indirimin ardından akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL, benzin fiyatı 18,71 TL, Ankara'da motorin fiyatı 19,81 TL, benzin fiyatı 18,81 TL, İzmir'de ise motorin fiyatı 19,82 TL, benzin fiyatı 18,83 TL oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TOPLANIYORLAR

Öte yandan EPDK öncülüğünde yarın akaryakıt fiyatlarına ilişkin bugün kritik bir toplantı yapılacak. Toplantıda akaryakıt bayilerinin, nakitle akaryakıt satışına daha ucuz tarife uygulanması, nakliye ücretlerinde düzenleme yapılması gibi bir dizi öneriyi gündeme taşıması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



