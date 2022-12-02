FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Akaryakıtta indirimin yarısı gitti! Motorine yeniden zam geliyor… (2 Aralık Cuma güncel benzin ve mazot fiyatları)

Son dakika: Akaryakıtta indirimin yarısı gitti! Motorine yeniden zam geliyor… (2 Aralık Cuma güncel benzin ve mazot fiyatları)

02.12.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıta zam haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim gelmişti. Ancak gelen son dakika bilgisine göre motorin grubuna zam geliyor. 2 Aralık 2022 Cuma Ankara, İzmir, İstanbul motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Akaryakıtta indirimin yarısı gitti! Motorine yeniden zam geliyor… (2 Aralık Cuma güncel benzin ve mazot fiyatları)

Petrol fiyatlarının 11 ayın dip seviyesini görmesi ile akaryakıt fiyatları için geçtiğimiz haftalarda üst üste indirime gidilmişti. Araç sahipleri bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Motorine zam geleceği öğrenildi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte motorin zammı ile haberin detayları…

iStock-1403882286

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Edinilen bilgiye göre 3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam gelecek. 12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruş, dün ise 82 kuruş indirim gelmişti. Böylece 18 günde yapılan indirimin miktarı 3,88 TL olmuştu.

BENZİN FİYATLARI

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin litre geçtiğimiz ay 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.

iStock-1436700571

MOTORİN SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylülde ayına ilişkin ‘Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre benzin satışları Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,95 artarak 307 bin 21 ton, motorin satışları yüzde 9,44 düşüşle 2 milyon 189 bin 885 ton oldu. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,98 azaldı ve 2 milyon 642 bin 196 ton olarak kayıtlara geçti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 ARALIK 2022 CUMA)

İstanbul
Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 22,43 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 20,31 TL
Motorin fiyatı: 22,58 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,32 TL
Motorin fiyatı: 22,64 TL

AKARYAKIT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'de son viraja girildi, SGK'nın maaş hesaplama robotuna ilgi arttı...EYT'de son viraja girildi, SGK'nın maaş hesaplama robotuna ilgi arttı...
Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklamaRekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama
3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Özel sağlık sigortasına zam yolda! 'Yüzde 100'den aşağı bir artış beklemiyorum'

Özel sağlık sigortasına zam yolda! 'Yüzde 100'den aşağı bir artış beklemiyorum'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.