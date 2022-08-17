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Son dakika: Akaryakıtta kafalar karışık: Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’ (17 Ağustos güncel benzin ve motorin fiyatları)

17.08.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Petrol fiyatları gerilerken motorine gelen zam haberleri araç sahiplerini üzmüştü. Önceki gün iptal edilen 1 lira 26 liralık zammın ardından bugün yapılması beklenen 79 kuruşluk zammın da iptal edildiği açıklandı. 17 Ağustos Çarşamba benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte detaylar...

Son dakika: Akaryakıtta kafalar karışık: Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’ (17 Ağustos güncel benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında akaryakıtta indirim beklenirken iki gün üst üste zam yapılacağı öğrenilmişti. Ancak petroldeki düşüş devam ederken motorin grubunda bir önceki gün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam iptal edildi. Bugün için yeni bir zam yapılacağı ifade edilirken bu sabah tabelalara bakan vatandaşlar fiyatlarda herhangi bir değişiklik ile karşılaşmadı. Motorine bu gece yarısı 79 kuruşluk zammın da iptal edildiği belirtildi. Motorine 2 günde gelmesi beklenen ancak pompaya yansıtılmayan zam tutarı 2,05 lira oldu.

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PETROLÜN GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’de sanayi üretiminin zayıflaması ve ekonomide yavaşlama sinyallerinin artmasıyla petrol 93 doların altına inerek savaş sonrası bölgeye çekildi. Aylık bazda yüzde 9 değer kaybeden petrolde bugün ABD Merkez Bankası Fed’in toplantı tutanakları ve yetkililerden gelecek açıklamaların etkili olması bekleniyor. Brent petrol bu sabah 93 dolardan, ham petrol ise 87 dolardan işlem görüyor.

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İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 21,15 TL
Motorin fiyatı: 23,18 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 21,28 TL
Motorin fiyatı: 23,27 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 21,27 TL
Motorin fiyatı: 23,28 TL

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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