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SON DAKİKA | Akaryakıtta sahte fatura oyunu! Paralel istasyon kurmuşlar, klima kumandası detayı dikkat çekti

29.08.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, bin 100 bayiyi incelemeye aldı. Yapılan denetimler sonucu 300 bayi mühürlenirken, akaryakıt oyunu 'pes' dedirtti. Pompanın üstüne gizlenmiş ikinci beyinden, paralel istasyona kadar uygulanan yöntemler deşifre edilirken; 900'e yakın bayinin sahte fatura kullanıp kullanmadığına yönelik inceleme ekimde tamamlanacak.

SON DAKİKA | Akaryakıtta sahte fatura oyunu! Paralel istasyon kurmuşlar, klima kumandası detayı dikkat çekti

Son dakika: Akaryakıtta sahte fatura oyununa karşı bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, bayi-dağıtıcı ve maden-taş ocakları üçgeninde dönen sahte fatura vurgununu tespit etti. İncelemeye alınan 1.100 bayinin 300'ü mühürlendi. 900'e yakın bayinin sahte fatura kullanıp kullanmadığına yönelik inceleme ekimde tamamlanacak. Sahte fatura kesip devleti milyarlarca lira zarara uğratan bayi-dağıtıcı ağından sonra sıra komisyon karşılığı bu bayilerden fatura alan inşaat ve hafriyat firmalarına gelecek. Bunlarla ilgili incelemenin de başlatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA | KAYIT DIŞI AKARYAKIT

Akaryakıtta sahte fatura oyununda bayi ve dağıtıcılar birçok yöntem kullanıyor. Dağıtıcı firmalar aracılığıyla üretilen sahte faturalar bayiler üzerinden piyasaya sürülüyor. Dağıtıcılardan yasal olarak temin edilen akaryakıtın faturası giderlerini yüksek göstermek isteyen son kullanıcılara komisyon karşılığı satılıyor. Akaryakıt da faturasız şekilde kayıt dışı piyasaya sürülüyor. Kayıt dışı temin edilen akaryakıta sahte faturayla yasal görünüm kazandırılıyor. Yazarkasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışları siliniyor.

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MADEN OCAKLARI DA AKARYAKIT SAHTECİLİĞİNİN İŞİN İÇİNDE

Sahte faturayı kullanan bayi akaryakıtı 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na aykırı olarak başka bir bayiden faturasız temin ediyor. Tedariki yapan bayi ise yakıtın faturasını komisyon karşılığında maden ve taş ocakları ile hafriyat şirketlerine satıyor. Faturayı komisyon karşılığı alan şirketler, bunu gider göstererek KDV indirimi temin ediyor. Hatta Kurumlar Vergisi'nden bu faturayı düşüyor. Yakıtı faturasız alan bayi ise, sahte fatura üreticisi kendi gerçek dağıtıcısından fatura temin ederek aldığı yakıtı yasallaştırıyor.

300 BAYİ MÜHÜRLENDİ, 900 BAYİ İNCELEMEDE

Sabah'ta yer alan habere göre; usulsüz faaliyet gösteren şirketlerin vergi mükellefiyetleri resen terk ettirildi. EPDK lisansları iptal edildi. Usulsüz faaliyet yürüten dağıtım şirketleriyle bağlantılı 1.100 bayi hakkında inceleme başlatıldı. 300 bayi mühürlendi. 900'e yakın bayide sahte fatura kullanıp kullanmadığı inceleniyor. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Akaryakıt Özel Ekibi' bundan sonra bayilerin sahte faturaları aldıkları maden ocakları, taş ocakları ve hafriyatçılara yönelecek.

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HAPİS CEZASI VAR

Sahte fatura düzenleyen ve kullananlar tespit edilip VDK'ya iletiliyor. VDK müfettiş raporu hazırlıyor. Sahte belge kullanan ve düzenleyenler ile bayide otomasyon sistemi ve yazarkasalara müdahale edenlerin raporu savcılığa gönderiliyor. Kanuna göre, üç yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sahte fatura düzenleyenlerin istasyonları da mühürleniyor. Ayrıca ilave vergi tarhiyatı ve cezası da veriliyor. Sahte fatura kullanan bayi ve dağıtıcı bir daha EPDK'dan lisans alamıyor. Lisans alırken ödedikleri teminat da irat kaydediliyor.

YÖNTEMLERİ PES DEDİRTTİ

Hafta sonu Ankara ve Çankırı'da iki bayi daha yakayı ele verdi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nin operasyonunda akaryakıt istasyonunda araçların aldıkları akaryakıta ilişkin mali fişlerin kayıtlarının yazarkasalardan silindiği ve hiç satış yapılmamış gibi gösterildiği tespit edildi. İstasyonda bulunan tanklardaki yakıt miktarlarının da doğru tespit edilmesini engelleyen, böylece yapılan usulsüzlüğü gizlemeye yönelik bir düzenek ele geçirildi. Tankların içerisinde bulunan akaryakıt miktarını ölçen sisteme paralel bir sistem bulundu. Pompanın üst tarafına gizlenmiş ikinci bir pompa beyni ve yazarkasa da bulundu. İstasyona korsan program kuran bayilerin, fiş isteyene akaryakıt satmadan yazarkasadan fiş düzenlendiği tespit edildi.

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2021'DEN SONRA DEVRAN DEĞİŞTİ

2021'E kadar yeterli kanuni yaptırım olmaması nedeniyle sahte fatura kullanıcısı bayiler bu yöntemlerle devleti milyarlarca lira zarara uğrattı. 2021'de Vergi Usul ve Petrol Piyasası Kanunları'nda yapılan değişiklikler sonrası akaryakıtta kaçakçılıkla mücadele yeni boyut kazandı. Vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen akaryakıt firmalarına yönelik tesis devir yasağı gibi önemli uygulamalar hayata geçirildi.

Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara ve otomasyon sistemlerine yapılan yasa dışı müdahaleler, 'Vergi Usul Kanunu'na göre suç kapsamına alındı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesindeki 'Akaryakıt Özel Ekibi' sayesinde hızlı ve etkin mücadeleye girişildi. 2021'den bu yana toplam 27 milyar TL değerinde kamu zararı engellendi, 67.5 milyarlık sahte faturanın kesilmesi önlendi.

KLİMAYA PARALEL SİSTEM KURDULAR

Özel ekibin operasyonlarında bayilerin akıl almaz yöntemlerle devleti dolandırdıkları ortaya çıkarıldı. Manisa'da bir bayinin paralel bir istasyon daha kurduğu, kaçak akaryakıtı oradaki tanklara doldurduğu tespit edildi.

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Kırıkkale'de bir bayinin de otomasyon sistemlerine müdahale ettiği, ikinci sistemi dükkan içindeki klimanın içine yerleştirdiği, klima kumandasıyla kontrolünü sağladığı belirlendi. İstasyonlar mühürlenirken, sahipleri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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