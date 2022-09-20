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SON DAKİKA: Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi (20 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

20.09.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorin (mazot) fiyatına 1 lira 74 kuruş indirim yapıldı. Benzin litre fiyatları içinse henüz bir indirim olmadı. Peki 20 Eylül Salı İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi (20 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Son dakika: Petrol fiyatları dün yüzde 3'e düşüş yaşayarak 87,94 dolara geriledi ve Eylül ayı kaybını yüzde 6’ya çıkardı. Petroldeki düşüş yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorin grubuna bu gece itibarıyla 1 lira 74 kuruş indirim geldi. En son 6 Eylül’de 57 kuruş zamla litresi 18,66 TL’ye çıkan benzin litre fiyatına ise herhangi bir indirim yapılmadı.

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 81 kuruştan, 23 lira 7 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 23 lira 18 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 2 kuruşa indi.

AKARYAKIT

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,07 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,18 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,02 TL
LPG: 10,74 TL

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BENZİN VE MOTORİNDE FİYAT HAREKETLERİ

Benzine bu ay içinde en son 6 Eylül’de 57 kuruş zam yapıldı ve litre fiyatı 19,23 TL’ye yükseldi. Son haftada benzin fiyatında değişim olmadı. İstanbul’da litre fiyatı ortalama 19,23 TL’den satılıyor. Motorine 7 Eylül’de 1,13 TL indirim yapıldı ve litre fiyatı 24,86 TL’ye indi. Son haftada motorin fiyatlarında da değişim olmadı. Otogazda 10 TL’nin altına inilmesinin ardından litre fiyatında bölgelere göre değişiklik yaşanıyor. İstanbul’da litre fiyatı yeniden 10 TL’nin üzerine çıktı. Güncel fiyat 10,94 TL.

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PETROL FİYATLARI ZİRVEDEN YÜZDE 33 UZAKTA

Rusya – Ukrayna savaşının başladığı Mart ayında 135 dolara kadar çıkan Brent petrol yıl içi zirveden yüzde 33 kadar geriledi. Sene başı itibarıyla da getiri yüzde 14’e düştü. Brent petrolde 8 Eylül’de görülen 87,30 dolar seviyesi bu haftaki işlemlerde en yakın destek noktası olarak izleniyor. Bu seviye, 25 Ocak sonrası görülen en düşük seviye oldu.

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Akaryakıt
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