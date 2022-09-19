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Son dakika: Akaryakıtta yeni indirimin ilk sinyalleri geldi! Daha bu geceki indirim tabelalara yansımadan petrolde flaş gelişme...

19.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika:Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatlarında günlük kayıp yüzde 3’e ulaştı. Petrol 7 ayın dibini görürken akaryakıta indirim haberi gelmişti. Bu gece yarısından itibaren motorin (mazot) fiyatına 1 lira 76 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.Ancak bu indirim tabelaya yansımadan vatandaşlar yeni bir indirim beklentisine girdi. Peki 19 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İndirim mi gelecek mi, ne zaman? İşte yanıtı.

Son dakika: Akaryakıtta yeni indirimin ilk sinyalleri geldi! Daha bu geceki indirim tabelalara yansımadan petrolde flaş gelişme...

Son dakika: Petrol fiyatları geçtiğimiz haftalarda 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 91-93 dolar bandında hareket etti. Ancak bugün flaş bir gelişme yaşandı. Çin, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomilerin yavaşlaması petrol fiyatlarını yeniden aşağı çekti. Geçtiğimiz haftayı 91 dolar üzerinde tamamlayan Brent petrol bugün yüzde 3'e kayıpla 87,94 dolara geriledi ve Eylül ayı kaybını yüzde 6’ya çıkardı. Petroldeki dalgalanma ile hareket eden akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı indirim yapılacak. Motorin indirimi henüz tabelalara yansımamışken yeni bir indirim beklentisi daha oluştu.

AKARYAKIT

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Çin’in nüfusu fazla ve ekonomik aktivitesi yüksek olan Chengdu kentindeki covid kısıtlamaları bu hafta gevşetilecek, fakat Çin ekonomisindeki yavaşlama endişelerinin yüksek olması petrolün bu gelişmeye olumlu tepki vermesini engelliyor. Ayrıca bu hafta yapılacak FOMC toplantısında Fed’in 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceği, gelecek iki toplantı da yine güçlü faiz artışlarını sürdüreceği beklentisi petroldeki baskıyı artırıyor.

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PETROL FİYATLARI ZİRVEDEN YÜZDE 33 UZAKTA

Rusya – Ukrayna savaşının başladığı Mart ayında 135 dolara kadar çıkan Brent petrol yıl içi zirveden yüzde 33 kadar geriledi. Sene başı itibarıyla da getiri yüzde 14’e düştü. Brent petrolde 8 Eylül’de görülen 87,30 dolar seviyesi bu haftaki işlemlerde en yakın destek noktası olarak izleniyor. Bu seviye, 25 Ocak sonrası görülen en düşük seviye oldu.

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MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları oldukça hareketli günleri geride bırakarak geçen hafta sessizliğe bürünmüştü. Petrol piyasasındaki düşüş devam ederken vatandaşlar akaryakıta indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Beklenen haber geldi. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına indirim yapılacağı öğrenildi. Gelecek 1 lira 76 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorinin litre fiyatı 23 lira seviyesine inecek.

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BENZİN VE MOTORİNDE FİYAT HAREKETLERİ

Benzine bu ay içinde en son 6 Eylül’de 57 kuruş zam yapıldı ve litre fiyatı 19,23 TL’ye yükseldi. Son haftada benzin fiyatında değişim olmadı. İstanbul’da litre fiyatı ortalama 19,23 TL’den satılıyor. Motorine 7 Eylül’de 1,13 TL indirim yapıldı ve litre fiyatı 24,86 TL’ye indi. Son haftada motorin fiyatlarında da değişim olmadı. Otogazda 10 TL’nin altına inilmesinin ardından litre fiyatında bölgelere göre değişiklik yaşanıyor. İstanbul’da litre fiyatı yeniden 10 TL’nin üzerine çıktı. Güncel fiyat 10,94 TL.

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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