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SON DAKİKA | Akaryakıtta yeni zam haberi: Bu gece 40 TL'ye dayanacak... 15 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatı

15.08.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, araç sürücüleri 'Benzin ve motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?' sorularına yanıt arıyor. Son günlerde akaryakıtta fiyatlar artmaya devam ederken, yeni bir zam haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren akaryakıtta tabelalar yine değişecek. Peki benzin ve mazot kaç TL olacak? İşte 15 Ağustos Salı (bugün) güncel akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA | Akaryakıtta yeni zam haberi: Bu gece 40 TL'ye dayanacak... 15 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatı

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında son durum sürücüler tarafından yakından takip edilirken, yeni bir zam haberi geldi. Son günlerde fiyatlarda yaşanan hareketlilikle birlikte araç sahipleri "Benzine zam var mı? Motorine zam mı geliyor? GÜncel akaryakıt fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA | BENZİNE 1 LİRA 55 KURUŞ ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelecek.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,69 TL’ye, Ankara’da 38.19 TL’ye, İzmir’de 38,30 TL’ye yükselecek.

benzin

MOTORİN FİYATLARINA ZAM VAR MI?

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

15 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

İSTANBUL

İstanbul benzin fiyatı: 36,14 TL
İstanbul motorin fiyatı: 38.34 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL

ANKARA

Ankara benzin fiyatı: 36,64 TL
Ankara motorin fiyatı: 38,83 TL
Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL

İZMİR

İzmir benzin fiyatı: 36,75 TL
İzmir motorin fiyatı: 39,00 TL
İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,00 TL

MOTORİN

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