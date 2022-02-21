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Son dakika: Altın fiyatı için kritik süreç! "Bu noktadan sonra..."

21.02.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları gün içerisinde yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor. Altının bu haftaki yüzde 3’lük rallisine rağmen piyasalarda, “ABD ile Rusya arasındaki gerilim azalmaya başlarsa altın fiyatları bu ivmeyi sürdürebilir mi?” soruları yankılanmaya başladı. Analistler "Altının parlayacağı zaman yaklaşıyor" diyerek tarih verdi. İşte altın piyasasındaki son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Altın fiyatı için kritik süreç! "Bu noktadan sonra..."

Son dakika: Geçtiğimiz Rusya-Ukrayna cephesinden gelen haberler ve açıklamalar Global piyasada fiyatlamalar üstünde ağırlık yaratmıştı. Taraflardan gelen karışık açıklamalar piyasada volatiliteyi artırmış, gerginlikten beslenen ons Altın 1902 ile 8 ayın en yüksek seviyelerine kadar yükseliş kaydetmişti. Analistler yeni haftada da Rusya-Ukrayna endeksli gelişmelerin fiyatlamalar üstündeki ağırlığını korumaya devam edebileceğini ifade ediyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Putin-Biden arasında bir görüşme yapılması teklifine iki tarafta prensipte onay verdi. İkilinin hafta sonu görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin içeriğinin ise Perşembe günü bir araya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında gerçekleşecek görüşmede netleşmesi bekleniyor. Beyaz Saraydan yapılan açıklamada Biden’ın görüşme teklifini herhangi bir işgal gerçekleşmemesi halinde kabul ettiği belirtildi.

ONS VE GRAM ALTIN FİYATINDA TANSİYON DÜŞÜYOR

Haberin piyasaya düşmesiyle beraber Ons Altın 1908 seviyelerinden gerileme kaydetti. Ons altın Ukrayna’da tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1893 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın, geçen hafta 810 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL’ye kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 841 TL seviyesini gören gram altın, 827 TL civarında bulunuyor.

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DURGUNLUK RİSKİ

Altının bu haftaki yüzde 3’lük rallisine rağmen piyasalarda, “ABD ile Rusya arasındaki gerilim azalmaya başlarsa değerli metal bu ivmeyi sürdürebilir mi?” soruları yankılanmaya başladı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Piyasa Analisti Neils Christensen, “Daha önce de belirttiğim gibi, güvenli liman varlığı olarak altın satın alma taraftarı olmamamın nedenlerinden biri de bu” dedi. Ayrıca, enflasyonun piyasaların üzerinde gezinen ve küresel ekonomiye zarar veren kara bir bulut olarak kaldığı için bu sefer biraz farklı hissettirdiğini de belirtti.

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Dünya çapındaki merkez bankaları artan tüketici fiyatlarına tepki verirken, birçok analist para politikası sıkılaştırmasının küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği uyarı zilini çalmaya başlıyor. Bank of America’nın Baş Yatırım Stratejisti Michael Hartnett, durgunluk risklerinin arttığını ve önümüzdeki altı ay içinde şok biçimlerini durgunluk şokuna dönüştürecek bir senaryo gördüğünü dile getirdi.

“ALTIN FİYATLARI BU NOKTADA YÜKSELMEYE BAŞLAYACAK”

“Altının parlayacağı zamana yaklaşıyoruz” diyen Neils Christensen, bir noktada piyasaların, para politikası beklentilerinin çok agresif olduğunu fark edeceklerini ifade etti.

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Mart ayında agresif bir hareket beklentisi geri çekildi. Haftanın başında piyasalar 50 baz puanlık bir artış için yüzde 50’den fazla bir şans görürken, şimdi bunun olma ihtimalini yüzde 30 görüyor. “Fed’in Ocak ayı para politikası toplantısının tutanaklarından, ‘yakında’ faiz artırmak istediğini görebiliyoruz” diyen analist, “Sonuçta, enflasyonu dizginlemek için ekonomik büyümeden fedakarlık etmeyecekler. Piyasalar bu temel gerçeği anladığında, reel faizlerin son derece düşük kalacağını ve altının gerçek değerinin burada parlamaya başladığını anlayacaklar” diye konuştu.

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gram altın
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