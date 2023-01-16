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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 16 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı! Altın bilezik ne kadar?

16.01.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk işlem gününde güncel altın fiyatları merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın bilezik fiyatlarını araştırıyorlar. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 16 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 16 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı! Altın bilezik ne kadar?

Son günlerde hızlı bir yükseliş yaşayan gram altın fiyatı haftanın ilk gününde 1.163 liradan işlem görüyor. Altın alıp satacak olan vatandaşlar da altın son dakika fiyatlarını araştırıyorlar. Peki, 16 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı ne kadar? Altın bilezik gramı kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN BİLEZİK

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 650,68 TL'den alınıyor ve 782,34 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 824,78 TL iken satışı ise 955,00 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.071,61 TL'den alınırken 1.140,88 TL'den satılıyor.

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