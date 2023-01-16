SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 16 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı! Altın bilezik ne kadar?

Son günlerde hızlı bir yükseliş yaşayan gram altın fiyatı haftanın ilk gününde 1.163 liradan işlem görüyor. Altın alıp satacak olan vatandaşlar da altın son dakika fiyatlarını araştırıyorlar. Peki, 16 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı ne kadar? Altın bilezik gramı kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 650,68 TL'den alınıyor ve 782,34 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 824,78 TL iken satışı ise 955,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.071,61 TL'den alınırken 1.140,88 TL'den satılıyor.

